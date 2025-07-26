Вимагав 3,5 тис. доларів за зняття з розшуку військовозобов’язаного: затримано посадовця Київського ТЦК

Начальника збірного пункту Київського міського ТЦК та СП затримано за вимагання 3500 доларів США за зняття військовозобов'язаного з розшуку. Йому повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Затримано начальника збірного пункту Київського міського ТЦК та СП за вимагання 3500 доларів для зняття з розшуку військовозобов’язаного. Йому повідомлено про підозру та відправлено під варту. Про це УНН повідомляє з посиланням на Офіс Генерального прокурора. За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора на зловживанні впливом, поєднаному з вимаганням неправомірної вигоди, викрито начальника збірного пункту Київського міського ТЦК та СП. За даними слідства, посадовець вимагав та отримав від громадянина 3 500 доларів США за "вирішення питання" щодо зняття його з розшуку у Солом’янському ТЦК та СП - йдеться в повідомленні. ОГП повідомляє, що під час одержання неправомірної вигоди фігуранта було затримано в порядку ст. 208 КПК України. Прокурори Офісу Генерального прокурора повідомили йому про підозру за ч. 3 ст. 369-2 КК України. Також за клопотанням прокуратури затриманому судом було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави. У межах кримінального провадження заразом перевіряються інші можливі випадки зловживання впливом затриманим посадовцем чи його колегами. Отримав хабар у 3000 доларів: заступника начальника районного ТЦК затримали на Одещині