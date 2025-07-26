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Вимагав 3,5 тис. доларів за зняття з розшуку військовозобов’язаного: затримано посадовця Київського ТЦК

Київ • УНН

 • 78 перегляди

Начальника збірного пункту Київського міського ТЦК та СП затримано за вимагання 3500 доларів США за зняття військовозобов'язаного з розшуку. Йому повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Вимагав 3,5 тис. доларів за зняття з розшуку військовозобов’язаного: затримано посадовця Київського ТЦК

Затримано начальника збірного пункту Київського міського ТЦК та СП за вимагання 3500 доларів для зняття з розшуку військовозобов’язаного. Йому повідомлено про підозру та відправлено під варту. Про це УНН повідомляє з посиланням на Офіс Генерального прокурора.

За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора на зловживанні впливом, поєднаному з вимаганням неправомірної вигоди, викрито начальника збірного пункту Київського міського ТЦК та СП. За даними слідства, посадовець вимагав та отримав від громадянина 3 500 доларів США за "вирішення питання" щодо зняття його з розшуку у Солом’янському ТЦК та СП 

- йдеться в повідомленні.

ОГП повідомляє, що під час одержання неправомірної вигоди фігуранта було затримано в порядку ст. 208 КПК України. Прокурори Офісу Генерального прокурора повідомили йому про підозру за ч. 3 ст. 369-2 КК України.

Також за клопотанням прокуратури затриманому судом було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави.

У межах кримінального провадження заразом перевіряються інші можливі випадки зловживання впливом затриманим посадовцем чи його колегами.

Отримав хабар у 3000 доларів: заступника начальника районного ТЦК затримали на Одещині22.07.25, 13:38 • 3333 перегляди

Анна Мурашко

Анна Мурашко

КиївКримінал та НП
Генеральний прокурор (Україна)
Київ
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