Требовал 3,5 тыс. долларов за снятие с розыска военнообязанного: задержан чиновник Киевского ТЦК

Задержан начальник сборного пункта Киевского городского ТЦК и СП за вымогательство 3500 долларов для снятия с розыска военнообязанного. Ему сообщено о подозрении и отправлено под стражу. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Офис Генерального прокурора.

При процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора в злоупотреблении влиянием, сопряженном с вымогательством неправомерной выгоды, разоблачен начальник сборного пункта Киевского городского ТЦК и СП. По данным следствия, должностное лицо требовало и получило от гражданина 3 500 долларов США за "решение вопроса" о снятии его с розыска в Соломенском ТЦК и СП - говорится в сообщении.

ОГП сообщает, что во время получения неправомерной выгоды фигурант был задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Прокуроры Офиса Генерального прокурора сообщили ему о подозрении по ч. 3 ст. 369-2 УК Украины.

Также по ходатайству прокуратуры задержанному судом была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.

В рамках уголовного производства одновременно проверяются другие возможные случаи злоупотребления влиянием задержанным должностным лицом или его коллегами.

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