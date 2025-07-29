Під час отримання хабаря у $1000, за уникнення мобілізації, затримано посадовця Кропивницького ТЦК

Начальнику групи соціальної роботи Кропивницького РТЦК та СП знімав з розшуку військовозобовʼязаних чоловіків, при умові одержання "винагороди". Фігуранту повідомили про підозру. Інформує Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону, передає УНН.

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Під підозрою посадовець Кропивницького РТЦК та СП.

За даними слідства, начальник групи соціальної роботи пропонував у червні 2025 року військовозобов’язаному, який мав проблеми із вчасним поданням військово-облікових даних, за 1000 доларів США - військовий облік без оголошення у розшук. Тобто було запропоновано "сервіс", який мав дати можливість уникнути мобілізації. Водночас представник Кропивницького ТЦК наголосив:

У разі ненадання неправомірної вигоди, чоловіка буде мобілізовано до Збройних Сил України - передає ДБР.

Слідчі з'ясували, що військовозобов’язаний погодився на пропозицію. Службовець Кропивницького РТЦК та СП та "клієнт" зустрілися в одному з супермаркетів міста. Саме там, під час передачі грошей, представника Кропивницького РТЦК та СП затримали правоохоронці.

При обшуку за місцем проживання фігуранта було знайдено та вилучено частину коштів – 700 доларів США.

Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону передає:

Дії посадовця кваліфіковано за ч. 3 ст. 368 КК України. За скоєне йому загрожує від 5 до 10 років ув’язнення, а також до 3 років заборонено займати посади чи займатися певною діяльністю, з конфіскацією майна.

Наразі підозрюваний перебуває під цілодобовим домашнім арештом.

Нагадаємо

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