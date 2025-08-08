Мужчина пытался пересечь границу на параплане

Мужчина из Хмельницкой области пытался попасть в Молдову на параплане, он задержан, сообщили в пятницу в Госпогранслужбе, пишет УНН.

Детали

"48-летний житель Хмельницкой области решил пересечь границу на параплане, купленном в интернете за 500 евро", - сообщили в ГПСУ.

Для "взлета" мужчина, как отмечается, выбрал поле неподалеку от госграницы и планировал лететь без документов и какой-либо навигации - "на глаз".

"Полет, который мог закончиться трагедией, пограничники Могилев-Подольского отряда остановили еще до старта. Нарушитель задержан и привлечен к админответственности", - сообщили пограничники.

