Мужчина пытался пересечь границу на параплане
Киев • УНН
48-летний житель Хмельницкой области пытался пересечь границу с Молдовой на параплане, купленном в интернете за 500 евро. Его задержали пограничники Могилев-Подольского отряда еще до старта.
Мужчина из Хмельницкой области пытался попасть в Молдову на параплане, он задержан, сообщили в пятницу в Госпогранслужбе, пишет УНН.
Детали
"48-летний житель Хмельницкой области решил пересечь границу на параплане, купленном в интернете за 500 евро", - сообщили в ГПСУ.
Для "взлета" мужчина, как отмечается, выбрал поле неподалеку от госграницы и планировал лететь без документов и какой-либо навигации - "на глаз".
"Полет, который мог закончиться трагедией, пограничники Могилев-Подольского отряда остановили еще до старта. Нарушитель задержан и привлечен к админответственности", - сообщили пограничники.
Правоохранитель за 13,5 тысяч долларов переправлял уклонистов в Молдову: ему сообщили о подозрении - ГБР29.07.25, 16:30 • 3656 просмотров