У Польщі затримали українських залізничників напідпитку, які в'їхали у країну на вантажному поїзді

Польські прикордонники на залізничному прикордонному переході Дорогуськ затримали українських машиніста локомотива та його помічника, які у стані алкогольного сп'яніння в'їхали до Польщі під час керування вантажним поїздом. Про це повідомляє Прикордонна служба Польщі, передає УНН.

У ніч з 11 на 12 серпня увагу прикордонників, які несли службу на залізничному прикордонному переході в Дорогуську, на в'їзді до країни, привернув вантажний поїзд, який після перетину кордону з України до Польщі не в'їхав на територію переходу, а зупинився на залізничному переїзді в Дорогуську. Прибувши на місце і зайшовши в локомотив, прикордонники відчули від машиніста поїзда і його помічника запах алкоголю, що вказувало на те, що вони можуть перебувати під його впливом. Побоювання щодо тверезості чоловіків підтвердило тестування алкотестером. Як виявилося, 34-річний машиніст мав в організмі майже 2 промілі алкоголю, а його 31-річний помічник – понад 2 проміле - йдеться в повідомленні.

За даними польських прикордонників, вантажний поїзд був заблокований, а обоє громадяни України були затримані та поміщені в приміщення для затриманих. Про ситуацію було повідомлено міську поліцію.

Чоловіки були передані для подальших дій співробітникам поліції в Дорогуську. Вони понесуть кримінальну відповідальність за вчинення злочину - додають у прикордонній службі.

Нагадаємо

