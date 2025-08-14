$41.510.09
Ексклюзив
14:49 • 18785 перегляди
На роздоріжжі: найближче голосування за Defence City може змінити майбутнє української авіації
14:23 • 26235 перегляди
Зустріч Трампа та путіна на Алясці: що відомо на цей час
Ексклюзив
13:54 • 27440 перегляди
БАДи під прицілом: кому вигідно витіснити біодобавки з України
Ексклюзив
12:57 • 22254 перегляди
"Це можна кваліфікувати як підрив нацбезпеки" - Олексій Баганець про рішення Державіаслужби щодо Ми-8
11:53 • 27090 перегляди
Зеленський повідомив про новий обмін: повернули 84 людини, у тому числі утримуваних з 2014 рокуPhoto
14 серпня, 09:32 • 42578 перегляди
Верховний Суд самоусунувся від виконання конституційних обовʼязків у справі банку "Конкорд" - суддя у відставці
Ексклюзив
14 серпня, 08:11 • 137116 перегляди
Чи вплинули погодні умови на урожай картоплі в Україні: в Асоціації виробників дали відповідь
14 серпня, 07:55 • 74673 перегляди
В Україні підтвердили нові субваріанти коронавірусу "Nimbus" та "Stratus" - МОЗ
14 серпня, 07:51 • 71691 перегляди
КНДР може перекинути до росії ще 6000 військових та до сотні одиниць техніки - Буданов
Ексклюзив
14 серпня, 06:07 • 63651 перегляди
Є дефіцит й ситуація погіршується кожного місяця: експерт про водіїв приватних маршруток
У Польщі затримали українських залізничників напідпитку, які в'їхали у країну на вантажному поїзді

Київ • УНН

 • 770 перегляди

Польські прикордонники затримали українських машиніста та його помічника, які в'їхали до Польщі на вантажному поїзді у стані алкогольного сп'яніння. Машиніст мав майже 2 проміле алкоголю, а його помічник – понад 2 проміле.

У Польщі затримали українських залізничників напідпитку, які в'їхали у країну на вантажному поїзді

Польські прикордонники на залізничному прикордонному переході Дорогуськ затримали українських машиніста локомотива та його помічника, які у стані алкогольного сп'яніння в'їхали до Польщі під час керування вантажним поїздом. Про це повідомляє Прикордонна служба Польщі, передає УНН.

У ніч з 11 на 12 серпня увагу прикордонників, які несли службу на залізничному прикордонному переході в Дорогуську, на в'їзді до країни, привернув вантажний поїзд, який після перетину кордону з України до Польщі не в'їхав на територію переходу, а зупинився на залізничному переїзді в Дорогуську. Прибувши на місце і зайшовши в локомотив, прикордонники відчули від машиніста поїзда і його помічника запах алкоголю, що вказувало на те, що вони можуть перебувати під його впливом. Побоювання щодо тверезості чоловіків підтвердило тестування алкотестером. Як виявилося, 34-річний машиніст мав в організмі майже 2 промілі алкоголю, а його 31-річний помічник – понад 2 проміле 

- йдеться в повідомленні.

За даними польських прикордонників, вантажний поїзд був заблокований, а обоє громадяни України були затримані та поміщені в приміщення для затриманих. Про ситуацію було повідомлено міську поліцію.

Чоловіки були передані для подальших дій співробітникам поліції в Дорогуську. Вони понесуть кримінальну відповідальність за вчинення злочину 

- додають у прикордонній службі.

Нагадаємо

48-річний житель Хмельниччини намагався перетнути кордон з Молдовою на параплані, купленому в інтернеті за 500 євро. Його затримали прикордонники Могилів-Подільського загону ще до старту.

Павло Башинський

Кримінал та НПНаші за кордоном
Україна
Молдова
Польща