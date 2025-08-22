Двоє чоловіків намагалися уплав дістатися Молдови через Дністер
Київ • УНН
На Вінниччині прикордонники затримали двох чоловіків, які намагалися незаконно перетнути кордон вплав через річку Дністер. Порушників оперативно затримав прикордонний наряд.
На Вінниччині прикордонники Могилів-Подільського загону затримали двох чоловіків, які намагалися незаконно перетнути державний кордон вплав через річку Дністер. Про це пише УНН із посиланням на Могилів-Подільський прикордонний загін.
Деталі
Двоє місцевих жителів віком 37 та 32 років в обхід блокпостів вийшли до річки та рушили у воду, сподіваючись, що ласти та гермомішки з речами допоможуть їм дістатися Молдови.
Але спроба перетину кордону виявилася невдалою: порушників оперативно затримав прикордонний наряд і доставив на сушу. На чоловіків складено адміністративні протоколи за частиною 2 статті 204-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення.
Нагадаємо
Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко зазначив, що під час нелегального перетину українського кордону чоловіки, які це роблять, шкодять іміджу України, оскільки це відповідальність нашої держави перед країнами, з якими ми межуємо. Прикордонники посилюють заходи для запобігання таким випадкам.
У Польщі затримали українських залізничників напідпитку, які в'їхали у країну на вантажному поїзді14.08.25, 20:30 • 29357 переглядiв