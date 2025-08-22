$41.380.02
21 серпня, 14:24 • 18923 перегляди
Defence City прийнято – яка ситуація з резидентством української авіації?
Ексклюзив
21 серпня, 12:55 • 21907 перегляди
Втручання Кабміну у маркетингові угоди між фармвиробниками та аптеками загрожує конкуренції та розвитку сфери - Американська торгівельна палата
Ексклюзив
21 серпня, 12:13 • 27753 перегляди
Депутати оскаржать в КСУ закон, який позбавляє акціонерів банків, що перебувають в процесі ліквідації, доступу до правосуддя - нардеп
21 серпня, 11:27 • 17122 перегляди
Свириденко: уряд готує 155 шкіл до повернення до офлайн-навчання та обіцяє гарячі обіди для учнів з 1-го по 11-й класи
Ексклюзив
21 серпня, 10:22 • 29486 перегляди
Міністерство соцполітики, сім'ї та єдності продовжить роботу над платформою для українців за кордоном
21 серпня, 07:38 • 69565 перегляди
"Фламінго" з радіусом 3000 км: Зеленський розповів про успіхи української ракетної програми
21 серпня, 06:16 • 77665 перегляди
546 з 574 російських дронів та 31 з 40 ракет знешкоджено над Україною, у тому числі один з 4 "Кинджалів"
21 серпня, 05:30 • 80376 перегляди
Віцепрезидент США Венс: Європі доведеться взяти на себе "левову частку" витрат за гарантії безпеки для України
20 серпня, 15:55 • 102304 перегляди
США ввели санкції проти суддів Міжнародного кримінального суду
Ексклюзив
20 серпня, 11:22 • 232233 перегляди
Фармлобізм під прикриттям євроінтеграції: ринок БАДів у небезпеці
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Двоє чоловіків намагалися уплав дістатися Молдови через Дністер

Київ • УНН

 • 16 перегляди

На Вінниччині прикордонники затримали двох чоловіків, які намагалися незаконно перетнути кордон вплав через річку Дністер. Порушників оперативно затримав прикордонний наряд.

Двоє чоловіків намагалися уплав дістатися Молдови через Дністер

На Вінниччині прикордонники Могилів-Подільського загону затримали двох чоловіків, які намагалися незаконно перетнути державний кордон вплав через річку Дністер. Про це пише УНН із посиланням на Могилів-Подільський прикордонний загін.

Деталі

Двоє місцевих жителів віком 37 та 32 років в обхід блокпостів вийшли до річки та рушили у воду, сподіваючись, що ласти та гермомішки з речами допоможуть їм дістатися Молдови.

Але спроба перетину кордону виявилася невдалою: порушників оперативно затримав прикордонний наряд і доставив на сушу. На чоловіків складено адміністративні протоколи за частиною 2 статті 204-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Нагадаємо

Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко зазначив, що під час нелегального перетину українського кордону чоловіки, які це роблять, шкодять іміджу України, оскільки це відповідальність нашої держави перед країнами, з якими ми межуємо. Прикордонники посилюють заходи для запобігання таким випадкам.

У Польщі затримали українських залізничників напідпитку, які в'їхали у країну на вантажному поїзді14.08.25, 20:30 • 29357 переглядiв

Вероніка Марченко

Суспільство
Вінницька область
Державна прикордонна служба України
Могилів-Подільський
Україна
Молдова