Чоловіки, які нелегально перетинають кордон, шкодять іміджу України - ДПСУ

Під час нелегального перетину українського кордону, чоловіки, які це роблять, шкодять іміджу України, оскільки це відповідальність нашої держави перед країнами, з якими ми межуємо. Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, пише УНН.

Прикордонники і далі робитимуть все можливе, щоб випадків незаконного перетину кордону не було. Саме тому ми збільшуємо кількість прикордонних нарядів, залучаємо дрони та відеокамери - додав Демченко.

Доповнення

Прикордонники Мукачівського загону затримали фейкову карету швидкої допомоги, яка перевозила ухилянта до Румунії. За перевезення чоловік мав сплатити 10 000 доларів США.

48-річний житель Хмельниччини намагався перетнути кордон з Молдовою на параплані, купленому в інтернеті за 500 євро. Його затримали прикордонники Могилів-Подільського загону ще до старту.