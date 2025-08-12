$41.450.06
Ексклюзив
14:45 • 468 перегляди
Решетилова про законопроєкт щодо Військового омбудсмана: має бути ухвалений на наступному тижні
13:48 • 13167 перегляди
Ми-8 на гачку кремля? Як українські вертольоти віддали у технічну залежність від компанії з російськими зв’язкамиPhoto
13:29 • 13368 перегляди
Зеленський доручив уряду розглянути спрощення перетину кордону для українців до 22 років
Ексклюзив
12:50 • 16430 перегляди
Розвідка про обмін полоненими: "Стамбул-2" ще не закінчений, рф не повернула ще всі категорії
12:25 • 35500 перегляди
БАДи під тиском реформи: оператори ринку закликають до змін і подовження перехідного періоду
Ексклюзив
11:50 • 36540 перегляди
Новий штам COVID-19 "Stratus" шириться Україною: в чому його особливості та кому загрожує
Ексклюзив
09:50 • 40145 перегляди
Акціонерів банку "Конкорд" позбавили доступу до правосуддя - юристи
09:30 • 23769 перегляди
"Приєднання територій не є кінцевою метою путіна": Подоляк вказав на єдиний шлях до сталого миру
09:00 • 17535 перегляди
"Підтримуємо рішучість Трампа і маємо вийти на позиції, що не дадуть рф обманути світ": Зеленський подякував лідерам Європи і розкрив плани росії
12 серпня, 08:17 • 14203 перегляди
"Інфільтрація не означає отримати під контроль території": ОТУ "Донецьк" заявило про оборонні бої і знищення ворога, що просочується
Чоловіки, які нелегально перетинають кордон, шкодять іміджу України - ДПСУ

Київ • УНН

 • 1380 перегляди

Речник ДПСУ Андрій Демченко заявив, що нелегальний перетин кордону чоловіками шкодить іміджу України. Прикордонники посилюють заходи для запобігання таким випадкам.

Чоловіки, які нелегально перетинають кордон, шкодять іміджу України - ДПСУ

Під час нелегального перетину українського кордону, чоловіки, які це роблять, шкодять іміджу України, оскільки це відповідальність нашої держави перед країнами, з якими ми межуємо. Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, пише УНН.

Чоловіки, які нелегально тікають за кордон, шкодять іміджу України, адже це наша відповідальність перед країнами з якими ми межуємо 

– повідомив речник ДПСУ.

Він додав, що прикордонники і надалі робитимуть все можливе, щоб не допустити подальших випадків незаконного перетину кордону.

Прикордонники і далі робитимуть все можливе, щоб випадків незаконного перетину кордону не було. Саме тому ми збільшуємо кількість прикордонних нарядів, залучаємо дрони та відеокамери 

- додав Демченко.

Доповнення

Прикордонники Мукачівського загону затримали фейкову карету швидкої допомоги, яка перевозила ухилянта до Румунії. За перевезення чоловік мав сплатити 10 000 доларів США.

48-річний житель Хмельниччини намагався перетнути кордон з Молдовою на параплані, купленому в інтернеті за 500 євро. Його затримали прикордонники Могилів-Подільського загону ще до старту.

Павло Зінченко

СуспільствоВійна
Державна прикордонна служба України
Румунія
Україна
Молдова