Чоловіки, які нелегально перетинають кордон, шкодять іміджу України - ДПСУ
Київ • УНН
Речник ДПСУ Андрій Демченко заявив, що нелегальний перетин кордону чоловіками шкодить іміджу України. Прикордонники посилюють заходи для запобігання таким випадкам.
Під час нелегального перетину українського кордону, чоловіки, які це роблять, шкодять іміджу України, оскільки це відповідальність нашої держави перед країнами, з якими ми межуємо. Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, пише УНН.
Чоловіки, які нелегально тікають за кордон, шкодять іміджу України, адже це наша відповідальність перед країнами з якими ми межуємо
Він додав, що прикордонники і надалі робитимуть все можливе, щоб не допустити подальших випадків незаконного перетину кордону.
Прикордонники і далі робитимуть все можливе, щоб випадків незаконного перетину кордону не було. Саме тому ми збільшуємо кількість прикордонних нарядів, залучаємо дрони та відеокамери
Доповнення
Прикордонники Мукачівського загону затримали фейкову карету швидкої допомоги, яка перевозила ухилянта до Румунії. За перевезення чоловік мав сплатити 10 000 доларів США.
48-річний житель Хмельниччини намагався перетнути кордон з Молдовою на параплані, купленому в інтернеті за 500 євро. Його затримали прикордонники Могилів-Подільського загону ще до старту.