Мужчины, незаконно пересекающие границу, вредят имиджу Украины - ГПСУ

Во время нелегального пересечения украинской границы мужчины, которые это делают, вредят имиджу Украины, поскольку это ответственность нашего государства перед странами, с которыми мы граничим. Об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, пишет УНН.

Пограничники и дальше будут делать все возможное, чтобы случаев незаконного пересечения границы не было. Именно поэтому мы увеличиваем количество пограничных нарядов, привлекаем дроны и видеокамеры - добавил Демченко.

Дополнение

Пограничники Мукачевского отряда задержали фейковую карету скорой помощи, которая перевозила уклониста в Румынию. За перевозку мужчина должен был заплатить 10 000 долларов США.

48-летний житель Хмельницкой области пытался пересечь границу с Молдовой на параплане, купленном в интернете за 500 евро. Его задержали пограничники Могилев-Подольского отряда еще до старта.