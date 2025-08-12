Мужчины, незаконно пересекающие границу, вредят имиджу Украины - ГПСУ
Киев • УНН
Представитель ГПСУ Андрей Демченко заявил, что нелегальное пересечение границы мужчинами вредит имиджу Украины. Пограничники усиливают меры по предотвращению таких случаев.
Во время нелегального пересечения украинской границы мужчины, которые это делают, вредят имиджу Украины, поскольку это ответственность нашего государства перед странами, с которыми мы граничим. Об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, пишет УНН.
Мужчины, которые нелегально бегут за границу, вредят имиджу Украины, ведь это наша ответственность перед странами, с которыми мы граничим
Он добавил, что пограничники и в дальнейшем будут делать все возможное, чтобы не допустить дальнейших случаев незаконного пересечения границы.
Пограничники и дальше будут делать все возможное, чтобы случаев незаконного пересечения границы не было. Именно поэтому мы увеличиваем количество пограничных нарядов, привлекаем дроны и видеокамеры
Дополнение
Пограничники Мукачевского отряда задержали фейковую карету скорой помощи, которая перевозила уклониста в Румынию. За перевозку мужчина должен был заплатить 10 000 долларов США.
48-летний житель Хмельницкой области пытался пересечь границу с Молдовой на параплане, купленном в интернете за 500 евро. Его задержали пограничники Могилев-Подольского отряда еще до старта.