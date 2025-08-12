Мужчины, незаконно пересекающие границу, вредят имиджу Украины - ГПСУ

$41.450.06
48.200.00
ukenru
13:48 • 5642 просмотра
Ми-8 на крючке кремля? Как украинские вертолеты отдали в техническую зависимость от компании с российскими связямиPhoto
13:29 • 7280 просмотра
Зеленский поручил правительству рассмотреть упрощение пересечения границы для украинцев до 22 лет
Эксклюзив
12:50 • 12580 просмотра
Разведка об обмене пленными: "Стамбул-2" еще не закончен, рф не вернула еще все категории
12:25 • 27710 просмотра
БАДы под давлением реформы: операторы рынка призывают к изменениям и продлению переходного периода
Эксклюзив
11:50 • 29585 просмотра
Новый штамм COVID-19 "Stratus" распространяется по Украине: в чем его особенности и кому угрожает
Эксклюзив
09:50 • 34758 просмотра
Акционеров банка "Конкорд" лишили доступа к правосудию - юристы
09:30 • 22371 просмотра
"Присоединение территорий не является конечной целью путина": Подоляк указал на единственный путь к устойчивому миру
09:00 • 17031 просмотра
"Поддерживаем решимость Трампа и должны выйти на позиции, что не дадут рф обмануть мир": Зеленский поблагодарил лидеров Европы и раскрыл планы россии
12 августа, 08:17 • 13917 просмотра
"Инфильтрация не означает получение контроля над территорией": ОТГ "Донецк" заявила об оборонительных боях и уничтожении просачивающегося врага
12 августа, 06:06 • 14918 просмотра
Войска рф нанесли ракетный удар по учебному подразделению ВСУ, известно о погибшем и 11 раненых - Сухопутные войска
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+24°
4.1м/с
35%
755мм
Популярные новости
Оккупанты в Донецкой области отрезают водоснабжение домов из-за отказа от российских документов - ЦНС12 августа, 05:04 • 12754 просмотра
"Времени больше нет": Мадонна призвала Папу Льва XIV посетить Газу12 августа, 06:40 • 29919 просмотра
Ракетный удар по учебной базе в Украине унес жизни иностранных новобранцев - NYT12 августа, 06:46 • 26259 просмотра
10 летних цветов, пик цветения которых приходится на конец августа12 августа, 07:04 • 38228 просмотра
Сезонные заготовки: 5 простых и вкусных рецептов августовских закрутокPhoto09:24 • 29935 просмотра
публикации
Ми-8 на крючке кремля? Как украинские вертолеты отдали в техническую зависимость от компании с российскими связямиPhoto13:48 • 5642 просмотра
БАДы под давлением реформы: операторы рынка призывают к изменениям и продлению переходного периода12:25 • 27710 просмотра
Новый штамм COVID-19 "Stratus" распространяется по Украине: в чем его особенности и кому угрожает
Эксклюзив
11:50 • 29585 просмотра
Акционеров банка "Конкорд" лишили доступа к правосудию - юристы
Эксклюзив
09:50 • 34758 просмотра
Сезонные заготовки: 5 простых и вкусных рецептов августовских закрутокPhoto09:24 • 30020 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Ян Липавский
Андрей Сибига
Си Цзиньпин
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Харьковская область
Германия
Реклама
УНН Lite
"Времени больше нет": Мадонна призвала Папу Льва XIV посетить Газу12 августа, 06:40 • 29987 просмотра
Роналду обручился с Родригес: модель показала обручальное кольцо с бриллиантомPhoto11 августа, 19:18 • 28891 просмотра
Персеиды 2025: как увидеть метеорный дождь года, несмотря на яркую ЛунуPhoto11 августа, 12:35 • 185563 просмотра
Джерри Хейл и YARMAK удалили клип из-за обвинений актера Темляка в домашнем насилииVideo9 августа, 15:20 • 128436 просмотра
Пять пугающих сериалов-ужасов: что посмотреть в жаркие выходныеVideo9 августа, 13:49 • 244432 просмотра
Актуальное
Truth Social
Facebook
Старлинк
COVID-19
Financial Times

Мужчины, незаконно пересекающие границу, вредят имиджу Украины - ГПСУ

Киев • УНН

 • 1142 просмотра

Представитель ГПСУ Андрей Демченко заявил, что нелегальное пересечение границы мужчинами вредит имиджу Украины. Пограничники усиливают меры по предотвращению таких случаев.

Мужчины, незаконно пересекающие границу, вредят имиджу Украины - ГПСУ

Во время нелегального пересечения украинской границы мужчины, которые это делают, вредят имиджу Украины, поскольку это ответственность нашего государства перед странами, с которыми мы граничим. Об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, пишет УНН.

Мужчины, которые нелегально бегут за границу, вредят имиджу Украины, ведь это наша ответственность перед странами, с которыми мы граничим 

– сообщил представитель ГПСУ.

Он добавил, что пограничники и в дальнейшем будут делать все возможное, чтобы не допустить дальнейших случаев незаконного пересечения границы.

Пограничники и дальше будут делать все возможное, чтобы случаев незаконного пересечения границы не было. Именно поэтому мы увеличиваем количество пограничных нарядов, привлекаем дроны и видеокамеры 

- добавил Демченко.

Дополнение

Пограничники Мукачевского отряда задержали фейковую карету скорой помощи, которая перевозила уклониста в Румынию. За перевозку мужчина должен был заплатить 10 000 долларов США.

48-летний житель Хмельницкой области пытался пересечь границу с Молдовой на параплане, купленном в интернете за 500 евро. Его задержали пограничники Могилев-Подольского отряда еще до старта.

Павел Зинченко

ОбществоВойна
Государственная пограничная служба Украины
Румыния
Украина
Молдова