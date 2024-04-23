В Винницкой области во время ремонта канализации произошел оползень, есть погибший

В Винницкой области во время проведения работ по ремонту канализации произошел оползень, в результате чего погиб 57-летний мужчина, передает УНН со ссылкой на ГСЧС.

Детали

По предварительным данным, во время проведения работ по ремонту канализации в г. Могилев-Подольский произошел оползень, в результате чего погиб 57-летний мужчина.

Другой, 44-летний мужчина, получил незначительные травмы и от госпитализации отказался.

Спасатели высвободили погибшего человека из-под завала. Сейчас обстоятельства происшествия выясняет полиция.