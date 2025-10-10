Украина запустила ежедневный поезд "Киев - Бухарест" несмотря на атаки рф
Киев • УНН
Несмотря на массированные атаки, "Укрзализныця" отправила в первый рейс поезд №99/100 "Киев - Бухарест". Он будет курсировать ежедневно, перевозя пассажиров по установленному графику.
Несмотря на массированные атаки российских оккупантов на украинскую критическую и гражданскую инфраструктуру, "Укрзализныця" отправляет свои поезда по расписанию. В свой первый рейс отправился поезд №99/100 "Киев - Бухарест", сообщает УНН со ссылкой на вице-премьер-министра по восстановлению Украины - министра развития общин и территорий Алексея Кулебу.
Подробности
В путешествие отправились первые 100 пассажиров. Поезд отправился с Центрального железнодорожного вокзала Киева и прибудет на главный вокзал столицы Румынии - Gara de Nord.
Также Кулеба сообщил, что поезд будет курсировать ежедневно по маршруту Киев - Бухарест через Винницу, Жмеринку, Могилев-Подольский. Пограничный контроль будет проходить в городах Велчинец и Унгены.
График следования поезда будет выглядеть так:
- из Киева поезд будет отправляться с Центрального вокзала в
06:30 и прибывать в Бухарест в 06:47 следующего дня;
- в обратном направлении отправление с вокзала Gara de
Nord в 19:10, прибытие в Киев - в 19:34 следующего дня.