09:44 • 6954 просмотра
Какие страны Европы замечали подозрительные дроны в своем воздушном пространстве: будут ли их сбивать
09:38 • 4356 просмотра
Аварийные отключения уже отменили в трех городах, свет вернули 270 тыс. киевлян - Минэнерго
09:08 • 6724 просмотра
Не Трамп: Нобелевскую премию мира 2025 года получила венесуэльская оппозиционерка Мария Корина МачадоPhoto
07:24 • 11550 просмотра
Над Украиной за ночь обезврежено 405 из 465 российских дронов и 15 из 32 ракет, включая "Кинжал"
10 октября, 03:50 • 14591 просмотра
Сенат США утвердил военный бюджет на 2026 год: Украина получит $500 млн помощи – СМИ
10 октября, 00:08 • 23647 просмотра
россияне массированно атаковали энергетическую инфраструктуру Украины - Минэнерго
9 октября, 19:48 • 44286 просмотра
россия и Украина скоро сядут за стол переговоров - Трамп
9 октября, 14:03 • 41635 просмотра
Освобождено 180,8 кв. км территории Донецкой области: Сырский о ходе Добропольского контрнаступления
Эксклюзив
9 октября, 11:29 • 42134 просмотра
Суд рассмотрит ходатайство об отстранении мэра Вышгорода от должности 15 октября
9 октября, 09:40 • 74749 просмотра
Вирус наступает – цены кусаются. Как аптечное правило “самого дешевого аналога” спасает ваш кошелек
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Поезда курсируют с минимальными задержками, несмотря на блэкауты - Укрзализныця

Киев • УНН

 • 1190 просмотра

Несмотря на блэкауты, поезда курсируют с минимальными отклонениями. Задержки фиксируются на Днепропетровщине из-за отсутствия напряжения и в районе Гребенки.

Поезда курсируют с минимальными отставаниями от графика, несмотря на вражеские обстрелы и блэкауты, задержки есть в Днепропетровской и Киевской областях, сообщили в пятницу в АО "Укрзализныця", пишет УНН.

Несмотря на блэкауты по стране, поезда курсируют с минимальными отклонениями от графика

- сообщили в УЗ в соцсетях.

Как указано, "утренние отправления по всем направлениям состоялись в основном вовремя" -  в том числе и поезд в Бухарест, который отправился в свой первый рейс.

С задержкой до часа, как указано, отправились из Дарницы поезда:

  • №722 Киев — Харьков;
    • №712 Киев — Краматорск.

      "Утренние прибытия происходят с минимальными отклонениями от графика", - сказано в сообщении.

      "Задержки в движении фиксируются на Днепропетровщине из-за отсутствия напряжения в контактной сети вследствие вражеского обстрела", - проинформировали в УЗ, указав, что это касается ряда пригородных поездов.

      Рейсы Киев Сити Экспресс, как отмечается, курсируют по маршруту и графику с учетом ремонтных работ, о которых мы сообщали ранее: от станции Почайна до Радужной и обратно. Высадка и посадка на станции Березняки временно осуществляются на 3-й и 4-й платформах вместо привычных 1-й и 2-й.

      Как сообщается, сложности с движением - в районе Гребенки: задерживаются ряд пригородных поездов, в частности Киев - Гребенка и Березань - Киев-Волынский.

      Юлия Шрамко

      Общество
      Электроэнергия
      Днепропетровская область
      Украинская железная дорога
      Бухарест
      Краматорск
      Киев
      Харьков