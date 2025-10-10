Поезда курсируют с минимальными задержками, несмотря на блэкауты - Укрзализныця
Киев • УНН
Несмотря на блэкауты, поезда курсируют с минимальными отклонениями. Задержки фиксируются на Днепропетровщине из-за отсутствия напряжения и в районе Гребенки.
Поезда курсируют с минимальными отставаниями от графика, несмотря на вражеские обстрелы и блэкауты, задержки есть в Днепропетровской и Киевской областях, сообщили в пятницу в АО "Укрзализныця", пишет УНН.
Несмотря на блэкауты по стране, поезда курсируют с минимальными отклонениями от графика
Как указано, "утренние отправления по всем направлениям состоялись в основном вовремя" - в том числе и поезд в Бухарест, который отправился в свой первый рейс.
С задержкой до часа, как указано, отправились из Дарницы поезда:
- №722 Киев — Харьков;
- №712 Киев — Краматорск.
"Утренние прибытия происходят с минимальными отклонениями от графика", - сказано в сообщении.
"Задержки в движении фиксируются на Днепропетровщине из-за отсутствия напряжения в контактной сети вследствие вражеского обстрела", - проинформировали в УЗ, указав, что это касается ряда пригородных поездов.
Рейсы Киев Сити Экспресс, как отмечается, курсируют по маршруту и графику с учетом ремонтных работ, о которых мы сообщали ранее: от станции Почайна до Радужной и обратно. Высадка и посадка на станции Березняки временно осуществляются на 3-й и 4-й платформах вместо привычных 1-й и 2-й.
Как сообщается, сложности с движением - в районе Гребенки: задерживаются ряд пригородных поездов, в частности Киев - Гребенка и Березань - Киев-Волынский.
