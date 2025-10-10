В Киевской, Полтавской и Харьковской областях ввели аварийные отключения света после ночных атак
Киев • УНН
После ночных российских обстрелов энергетической инфраструктуры в Киевской, Полтавской и Харьковской областях введены аварийные отключения электроэнергии. В столице отключения света вызваны локальной аварией в сети, а энергетики уже работают над восстановлением электроснабжения.
После ночных российских обстрелов энергетической инфраструктуры в Киевской, Полтавской и Харьковской областях введены аварийные отключения электроэнергии. Об этом сообщили на официальном сайте компании ДТЭК, пишет УНН.
Подробности
В Киевской области отключения вводятся в связи с повреждением энергетических объектов в результате атак. В столице ситуация с отключением света вызвана локальной аварией в сети, поэтому стандартные графики отключений пока не действуют.
Ограничение электроснабжения коснулось и других регионов, где россияне ночью атаковали инфраструктуру ракетами и беспилотниками.
Энергетики отмечают, что специалисты уже работают над восстановлением электроснабжения. Жителям советуют следить за обновлениями на сайтах региональных представительств ДТЭК и "Укрэнерго", где оперативно публикуется информация об изменениях в графиках.
