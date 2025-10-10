В Запорожье призывают временно ограничить потребление газа из-за повреждения сетей
Киев • УНН
АО "Запорожгаз" просит жителей и предприятия временно уменьшить использование природного газа из-за повреждения газовых объектов вражескими обстрелами. Это необходимо для стабилизации давления в сети и предотвращения аварийных отключений.
АО "Запорожгаз" сообщило о повреждении газовых объектов в результате вражеских обстрелов и призвало жителей города и предприятия временно уменьшить использование природного газа, пишет УНН.
Подробности
В компании отметили, что минимальное потребление топлива необходимо для стабилизации давления в сети и предотвращения аварийных отключений из-за ночных атак россиян на инфраструктуру города.
Просим жителей с пониманием отнестись к ситуации и максимально ограничить пользование газовыми приборами до завершения аварийных работ
О возобновлении стабильного газоснабжения АО "Запорожгаз" пообещал сообщить дополнительно.
Напомним
Во время ночной атаки по Запорожью 10 октября российские войска нанесли по меньшей мере три удара. Пострадали три человека, среди них – 45-летний мужчина, который находится в тяжелом состоянии в больнице.
В Запорожье умер 7-летний мальчик, раненый во время ночной атаки российских войск 10 октября. Медики боролись за его жизнь, но травмы оказались несовместимыми с жизнью.