У Запоріжжі помер 7-річний хлопчик, поранений під час нічної атаки росії – ОВА
Київ • УНН
У Запоріжжі помер 7-річний хлопчик, поранений під час нічної атаки російських військ 10 жовтня. Медики боролися за його життя, але травми виявилися несумісними з життям.
Трагічна новина із Запоріжжя – у лікарні помер семирічний хлопчик, який дістав тяжких поранень під час нічної атаки російських військ 10 жовтня. Про це повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров, пише УНН.
Деталі
За словами Федорова, медики до останнього боролися за життя дитини, однак отримані травми виявилися несумісними з життям.
Медики зробили все можливе. Але, на жаль, травми були надто тяжкими
Нагадаємо
Унаслідок нічної атаки по місту російські війська завдали щонайменше трьох ударів. Постраждали троє людей, серед них – 45-річний чоловік, який перебуває у тяжкому стані в лікарні.