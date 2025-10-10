В Запорожье умер 7-летний мальчик, раненый во время ночной атаки россии – ОВА
Киев • УНН
В Запорожье умер 7-летний мальчик, раненый во время ночной атаки российских войск 10 октября. Медики боролись за его жизнь, но травмы оказались несовместимыми с жизнью.
Трагическая новость из Запорожья – в больнице скончался семилетний мальчик, получивший тяжелые ранения во время ночной атаки российских войск 10 октября. Об этом сообщил начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров, пишет УНН.
Подробности
По словам Федорова, медики до последнего боролись за жизнь ребенка, однако полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью.
Медики сделали все возможное. Но, к сожалению, травмы были слишком тяжелыми
Напомним
В результате ночной атаки по городу российские войска нанесли по меньшей мере три удара. Пострадали три человека, среди них – 45-летний мужчина, который находится в тяжелом состоянии в больнице.