росія завдала щонайменше три удари по Запоріжжю: є постраждалі
Київ • УНН
В ніч на 10 жовтня Росія завдала щонайменше три удари по Запоріжжю, спричинивши пожежу та поранення двох людей. Начальник Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив про займання житлового будинку.
У ніч на 10 жовтня росія завдала щонаменше три удари по Запоріжжю. Внаслідок масованого обстрілу безпілотниками спалахнула пожежа, дістали поранень двоє людей. Про повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації (ОВА) Іван Федоров, передає УНН.
Деталі
У п'ятницю, 10 жовтня Іван Федоров повідомив у своєму Telegram-каналі, що ворог завдає ударів по Запоріжжю.
Внаслідок атаки сталася пожежа
Пізніше чиновник уточнив, що росія завдала по місту щонайменше три удари.
Сталося займання житлового будинку. Попередньо, дістали поранень двоє людей
Нагадаємо
Пізно ввечері 9 жовтня російські ударні безпілотники атакували Україну, спричинивши перебої з електро- та водопостачанням у Києві.
США мають зброю, яка змусить рф піти на переговори - посол при НАТО09.10.25, 22:46 • 1454 перегляди