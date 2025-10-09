$41.400.09
48.140.04
ukenru
19:48 • 5948 перегляди
Головна
Головна
Публікації
Ексклюзиви
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

США мають зброю, яка змусить рф піти на переговори - посол при НАТО

Київ • УНН

 958 перегляди

Посол США при НАТО Метью Вітакер заявив, що США володіють озброєнням, передача якого Україні може змусити Росію піти на переговори. Він не уточнив вид зброї, але його слова пролунали на тлі запиту України про ракети Tomahawk.

США мають зброю, яка змусить рф піти на переговори - посол при НАТО

Посол Сполучених Штатів Америки при НАТО Метью Вітакер заявив, що США володіють озброєнням, передача якого Україні може змусити росію піти на переговори. Про це інформує УНН з посиланням на видання Bloomberg.

Деталі

У четвер, 9 жовтня на панельній дискусії у межах Ризької конференції Метью Вітакер повідомив, що ця зброя здатна "змінити баланс сил" у війні, розв’язаній рф проти України. 

У нас є спроможності, які наразі не використовуються на полі бою в Україні, які є страхітливими, потужними і можуть буквально завдати серйозної шкоди в місці і в час, які ми оберемо

– сказав американський дипломат.

Він не уточнив, про який саме вид озброєння йдеться, однак його слова пролунали на тлі звернення України до США з проханням надати далекобійні ракети Tomahawk, здатні вражати цілі навіть у москві.

Контекст

28 вересня віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що США розглядають запит України на придбання ракет Tomahawk великої дальності. Президент Трамп ухвалить остаточне рішення щодо дозволу угоди.

На початку жовтня президент України Володимир Зеленський повідомив, що під час розмови з Дональдом Трампом порушив питання передачі Києву далекобійних озброєнь. Він зазначив, що все залежатиме від рішення Трампа.

Пізніше російський диктатор володимир путін заявив, що використання ракет Tomahawk без участі американської сторони неможливе. Він також назвав небезпечними заяви про постачання цих ракет, що, за його словами, зашкодить відносинам зі США.

Президент США Дональд Трамп зазначив, що рішення про відправлення ракет Tomahawk в Україну фактично ухвалено. Він хоче з'ясувати, як саме будуть використовуватися ці ракети, перш ніж остаточно затвердити передачу.

Нагадаємо

У четвер, 9 жовтня Президент України Володимир Зеленський заявив, що Дональд Трамп розглядає можливість передачі Україні далекобійної зброї, зокрема ракет Tomahawk. За словами Зеленського, це може посилити Україну та сприяти переговорам.

Віта Зеленецька

