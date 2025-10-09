Змусять росіян протверезіти: Зеленський про можливу передачу Україні ракет Tomahawk

Нещодавно президент США Дональд Трамп заявив, що майже визначився з рішенням щодо можливості передачі Україні ракет Tomahawk. Президент України Володимир Зеленський прокоментував ці плани під час спілкування із журналістами, передає УНН.

Зеленський зауважив, що Трамп може дати Україні "деякі речі", які "точно можуть посилити Україну". Ідеться про далекобійну зброю.

Ми говорили про це питання вперше восени минулого року, тоді в Нью-Йорку я порушував це питання з ним, коли президент Трамп проходив виборчий процес. Зараз на останній зустрічі не почув "ні", а почув, що будуть працювати на технічному рівні і будуть розглядати цю можливість. Так само це питання я порушував в Білому домі ще за часів минулої адміністрації Байдена, але тоді була відмова