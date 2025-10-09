Змусять росіян протверезіти: Зеленський про можливу передачу Україні ракет Tomahawk
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський заявив, що Дональд Трамп розглядає можливість передачі Україні далекобійної зброї, зокрема ракет Tomahawk. За словами Зеленського, це може посилити Україну та сприяти переговорам.
Нещодавно президент США Дональд Трамп заявив, що майже визначився з рішенням щодо можливості передачі Україні ракет Tomahawk. Президент України Володимир Зеленський прокоментував ці плани під час спілкування із журналістами, передає УНН.
Деталі
Зеленський зауважив, що Трамп може дати Україні "деякі речі", які "точно можуть посилити Україну". Ідеться про далекобійну зброю.
Ми говорили про це питання вперше восени минулого року, тоді в Нью-Йорку я порушував це питання з ним, коли президент Трамп проходив виборчий процес. Зараз на останній зустрічі не почув "ні", а почув, що будуть працювати на технічному рівні і будуть розглядати цю можливість. Так само це питання я порушував в Білому домі ще за часів минулої адміністрації Байдена, але тоді була відмова
Тож, за його словами, останні заяви Трампа – це важливий сигнал про посилення України всіма можливостями. Одна з них – це саме Tomahawk.
Всі такі речі можуть посилити Україну і змусити рускіх бути тверезими. Трішечки протверезити, сісти за стіл перемовин. І якщо буде припинення вогню, то сам цей факт, як я сказав, впливатиме на можливість домовитися потім, мати план. Простим не буде план закінчення війни, але все одно це точно шлях
Нагадаємо
Президент Володимир Зеленський запевнив, що президент США Дональд Трамп хоче домогтися припинення вогню. Він додав, що якщо американському лідеру це вдасться, Україна номінуватиме його на Нобелівську премію миру.
