Заставят россиян протрезветь: Зеленский о возможной передаче Украине ракет Tomahawk

Недавно президент США Дональд Трамп заявил, что почти определился с решением о возможности передачи Украине ракет Tomahawk. Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал эти планы во время общения с журналистами, передает УНН.

Зеленский отметил, что Трамп может дать Украине "некоторые вещи", которые "точно могут усилить Украину". Речь идет о дальнобойном оружии.

Мы говорили об этом вопросе впервые осенью прошлого года, тогда в Нью-Йорке я поднимал этот вопрос с ним, когда президент Трамп проходил избирательный процесс. Сейчас на последней встрече не услышал "нет", а услышал, что будут работать на техническом уровне и будут рассматривать эту возможность. Так же этот вопрос я поднимал в Белом доме еще во времена прошлой администрации Байдена, но тогда был отказ