Заставят россиян протрезветь: Зеленский о возможной передаче Украине ракет Tomahawk
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Дональд Трамп рассматривает возможность передачи Украине дальнобойного оружия, в частности ракет Tomahawk. По словам Зеленского, это может усилить Украину и способствовать переговорам.
Недавно президент США Дональд Трамп заявил, что почти определился с решением о возможности передачи Украине ракет Tomahawk. Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал эти планы во время общения с журналистами, передает УНН.
Детали
Зеленский отметил, что Трамп может дать Украине "некоторые вещи", которые "точно могут усилить Украину". Речь идет о дальнобойном оружии.
Мы говорили об этом вопросе впервые осенью прошлого года, тогда в Нью-Йорке я поднимал этот вопрос с ним, когда президент Трамп проходил избирательный процесс. Сейчас на последней встрече не услышал "нет", а услышал, что будут работать на техническом уровне и будут рассматривать эту возможность. Так же этот вопрос я поднимал в Белом доме еще во времена прошлой администрации Байдена, но тогда был отказ
Поэтому, по его словам, последние заявления Трампа – это важный сигнал об усилении Украины всеми возможностями. Одна из них – это именно Tomahawk.
Все такие вещи могут усилить Украину и заставить русских быть трезвыми. Немного отрезвить, сесть за стол переговоров. И если будет прекращение огня, то сам этот факт, как я сказал, будет влиять на возможность договориться потом, иметь план. Простым не будет план окончания войны, но все равно это точно путь
Напомним
Президент Владимир Зеленский заверил, что президент США Дональд Трамп хочет добиться прекращения огня. Он добавил, что если американскому лидеру это удастся, Украина номинирует его на Нобелевскую премию мира.
