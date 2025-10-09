У США есть оружие, которое заставит РФ пойти на переговоры - посол при НАТО

Посол Соединенных Штатов Америки при НАТО Мэтью Уитакер заявил, что США обладают вооружением, передача которого Украине может заставить Россию пойти на переговоры. Об этом информирует УНН со ссылкой на издание Bloomberg.

Детали

В четверг, 9 октября, на панельной дискуссии в рамках Рижской конференции Мэтью Уитакер сообщил, что это оружие способно "изменить баланс сил" в войне, развязанной РФ против Украины.

У нас есть возможности, которые пока не используются на поле боя в Украине, которые являются устрашающими, мощными и могут буквально нанести серьезный ущерб в месте и во время, которые мы выберем – сказал американский дипломат.

Он не уточнил, о каком именно виде вооружения идет речь, однако его слова прозвучали на фоне обращения Украины к США с просьбой предоставить дальнобойные ракеты Tomahawk, способные поражать цели даже в Москве.

Контекст

28 сентября вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что США рассматривают запрос Украины на приобретение ракет Tomahawk большой дальности. Президент Трамп примет окончательное решение о разрешении сделки.

В начале октября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что во время разговора с Дональдом Трампом поднял вопрос передачи Киеву дальнобойных вооружений. Он отметил, что все будет зависеть от решения Трампа.

Позже российский диктатор Владимир Путин заявил, что использование ракет Tomahawk без участия американской стороны невозможно. Он также назвал опасными заявления о поставках этих ракет, что, по его словам, повредит отношениям с США.

Президент США Дональд Трамп отметил, что решение об отправке ракет Tomahawk в Украину фактически принято. Он хочет выяснить, как именно будут использоваться эти ракеты, прежде чем окончательно утвердить передачу.

Напомним

В четверг, 9 октября, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Дональд Трамп рассматривает возможность передачи Украине дальнобойного оружия, в частности ракет Tomahawk. По словам Зеленского, это может усилить Украину и способствовать переговорам.

