россия нанесла по меньшей мере три удара по Запорожью: есть пострадавшие

$41.400.09
48.140.04
ukenru
19:48 • 7968 просмотра
россия и Украина скоро сядут за стол переговоров - Трамп
9 октября, 14:03 • 21687 просмотра
Освобождено 180,8 кв. км территории Донецкой области: Сырский о ходе Добропольского контрнаступления
Эксклюзив
9 октября, 11:29 • 28561 просмотра
Суд рассмотрит ходатайство об отстранении мэра Вышгорода от должности 15 октября
9 октября, 09:40 • 48721 просмотра
Вирус наступает – цены кусаются. Как аптечное правило “самого дешевого аналога” спасает ваш кошелек
Эксклюзив
9 октября, 09:10 • 47564 просмотра
"Законопроект спрячут": что будет с законом о штрафах для должностных лиц за неявку на вызов в Раду после вето Зеленского
9 октября, 08:36 • 26742 просмотра
Создание Киберсил ВСУ поддержал парламент: что известно о структуре
9 октября, 08:06 • 22284 просмотра
Украинская делегация отправляется в США на следующей неделе: Зеленский назвал темы переговоров
Эксклюзив
9 октября, 07:35 • 40108 просмотра
Десятилетние расследования НАБУ: признак неэффективности или скрытого интереса?
9 октября, 07:20 • 17592 просмотра
Удары рф уничтожили более половины добычи газа в Украине - Bloomberg
9 октября, 05:56 • 16157 просмотра
Одесскую область ночью рф атаковала дронами: 5 пострадавших, есть повреждения в порту и перебои со светомPhotoVideo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+11°
2.9м/с
94%
745мм
Популярные новости
Украина и Германия заключили соглашение о цифровизации обороны до 2028 года: что предусматривает9 октября, 14:43 • 9560 просмотра
В Днепре прогремел взрыв и поднялся столб дыма: оккупанты, вероятно, атаковали КАБом9 октября, 15:23 • 4754 просмотра
На Центральном железнодорожном вокзале Киева открыли "Читальню одной книги"Photo9 октября, 15:39 • 4018 просмотра
Правоохранители нашли тело мужчины, семья которого была обнаружена мертвой в водоеме на Полтавщине9 октября, 15:43 • 12691 просмотра
ЦИК продлила Татьяне Чорновол срок подачи документов для регистрации депутатом9 октября, 16:02 • 6310 просмотра
публикации
Салат Цезарь: топ невероятно вкусных и оригинальных рецептовPhoto9 октября, 12:21 • 35025 просмотра
Вирус наступает – цены кусаются. Как аптечное правило “самого дешевого аналога” спасает ваш кошелек9 октября, 09:40 • 48713 просмотра
"Законопроект спрячут": что будет с законом о штрафах для должностных лиц за неявку на вызов в Раду после вето Зеленского
Эксклюзив
9 октября, 09:10 • 47559 просмотра
Десятилетние расследования НАБУ: признак неэффективности или скрытого интереса?
Эксклюзив
9 октября, 07:35 • 40106 просмотра
"Новые штаммы - лишь вариации Омикрона": вирусолог рассказала о форме Covid-19 "Франкенштейн"
Эксклюзив
8 октября, 13:46 • 72062 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Биньямин Нетаньяху
Виталий Кличко
Михаил Федоров
Актуальные места
Украина
Израиль
Сектор Газа
Соединённые Штаты
Государственная граница Украины
Реклама
УНН Lite
Салат Цезарь: топ невероятно вкусных и оригинальных рецептовPhoto9 октября, 12:21 • 35027 просмотра
Netflix делает игры доступными на телевизорах9 октября, 06:39 • 18618 просмотра
Джордж Клуни объяснил, почему воспитывает своих детей в сельской местности8 октября, 16:22 • 33241 просмотра
Криштиану Роналду стал первым футболистом-миллиардером в истории8 октября, 07:42 • 49988 просмотра
Трамп раскритиковал решение пригласить Bad Bunny в качестве хедлайнера на шоу Супербоула7 октября, 11:00 • 63715 просмотра
Актуальное
МиГ-31
Хранитель
E-6 Mercury
Детонатор
Боеприпасы

россия нанесла по меньшей мере три удара по Запорожью: есть пострадавшие

Киев • УНН

 • 278 просмотра

В ночь на 10 октября Россия нанесла по меньшей мере три удара по Запорожью, вызвав пожар и ранения двух человек. Начальник Запорожской ОВА Иван Федоров сообщил о возгорании жилого дома.

россия нанесла по меньшей мере три удара по Запорожью: есть пострадавшие

В ночь на 10 октября Россия нанесла по Запорожью не менее трех ударов. В результате массированного обстрела беспилотниками вспыхнул пожар, ранения получили два человека. Об этом сообщил начальник Запорожской областной военной администрации (ОВА) Иван Федоров, передает УНН.

Подробности

В пятницу, 10 октября, Иван Федоров сообщил в своем Telegram-канале, что враг наносит удары по Запорожью.

В результате атаки произошел пожар

- говорится в сообщении.

Позже чиновник уточнил, что Россия нанесла по городу не менее трех ударов.

Произошло возгорание жилого дома. Предварительно, ранения получили два человека

- добавил он.

Напомним

Поздно вечером 9 октября российские ударные беспилотники  атаковали Украину, вызвав перебои с электро- и водоснабжением в Киеве.     

У США есть оружие, которое заставит РФ пойти на переговоры - посол при НАТО09.10.25, 22:46 • 1380 просмотров

Вита Зеленецкая

Война в Украине
Электроэнергия
Украина
Запорожье
Киев