россия нанесла по меньшей мере три удара по Запорожью: есть пострадавшие
Киев • УНН
В ночь на 10 октября Россия нанесла по Запорожью не менее трех ударов. В результате массированного обстрела беспилотниками вспыхнул пожар, ранения получили два человека. Об этом сообщил начальник Запорожской областной военной администрации (ОВА) Иван Федоров, передает УНН.
Подробности
В пятницу, 10 октября, Иван Федоров сообщил в своем Telegram-канале, что враг наносит удары по Запорожью.
В результате атаки произошел пожар
Позже чиновник уточнил, что Россия нанесла по городу не менее трех ударов.
Произошло возгорание жилого дома. Предварительно, ранения получили два человека
Напомним
Поздно вечером 9 октября российские ударные беспилотники атаковали Украину, вызвав перебои с электро- и водоснабжением в Киеве.
