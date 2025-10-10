$41.400.09
росіяни масовано атакували енергетичну інфраструктуру України - Міненерго
19:48 • 19085 перегляди
росія і Україна скоро сядуть за стіл переговорів - Трамп
9 жовтня, 17:32 • 19581 перегляди
Відновлення зовнішнього електропостачання Запорізької АЕС розпочато - МАГАТЕ
9 жовтня, 14:03 • 25799 перегляди
Звільнено 180,8 кв. км території Донеччини: Сирський про перебіг Добропільського контрнаступу
Ексклюзив
9 жовтня, 11:29 • 31190 перегляди
Суд розгляне клопотання про відсторонення мера Вишгорода з посади 15 жовтня
9 жовтня, 09:40 • 52131 перегляди
Вірус наступає – ціни кусаються. Як аптечне правило "найдешевшого аналога" рятує ваш гаманець
Ексклюзив
9 жовтня, 09:10 • 50258 перегляди
"Законопроєкт приховують": що буде із законом про штрафи для посадовців за неявку на виклик до Ради після вето Зеленського
9 жовтня, 08:36 • 27147 перегляди
Створення Кіберсил ЗСУ підтримав парламент: що відомо про структуру
9 жовтня, 08:06 • 22578 перегляди
Українська делегація вирушає до США наступного тижня: Зеленський назвав теми переговорів
Ексклюзив
9 жовтня, 07:35 • 42293 перегляди
Десятирічні розслідування НАБУ: ознака неефективності чи прихованого інтересу?
Троє поранених унаслідок нічної атаки рф на Запоріжжя – ОВА

Київ • УНН

Київ • УНН

 • 308 перегляди

Вночі 10 жовтня російські війська завдали щонайменше трьох ударів по Запоріжжю, внаслідок чого постраждали троє людей. 45-річний чоловік перебуває у тяжкому стані, його госпіталізували.

Троє поранених унаслідок нічної атаки рф на Запоріжжя – ОВА

У ніч на 10 жовтня російські війська знову атакували Запоріжжя, завдавши щонайменше трьох ударів по місту. Внаслідок обстрілу постраждали щонайменше троє людей, серед яких – 45-річний чоловік у тяжкому стані. Про це повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров, пише УНН.

Деталі

За словами очільника ОВА, потерпілого доставили до лікарні, де медики надають йому всю необхідну допомогу. Також внаслідок ударів спалахнуло кілька пожеж. Рятувальні служби оперативно локалізували займання.

Федоров уточнив, що станом на 03:22 у небі над містом ворожих безпілотників не спостерігається.

Степан Гафтко

Війна в Україні
Іван Федоров
Запоріжжя

Степан Гафтко

Війна в Україні
Іван Федоров
Запоріжжя