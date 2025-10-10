Троє поранених унаслідок нічної атаки рф на Запоріжжя – ОВА
Київ • УНН
Вночі 10 жовтня російські війська завдали щонайменше трьох ударів по Запоріжжю, внаслідок чого постраждали троє людей. 45-річний чоловік перебуває у тяжкому стані, його госпіталізували.
У ніч на 10 жовтня російські війська знову атакували Запоріжжя, завдавши щонайменше трьох ударів по місту. Внаслідок обстрілу постраждали щонайменше троє людей, серед яких – 45-річний чоловік у тяжкому стані. Про це повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров, пише УНН.
Деталі
За словами очільника ОВА, потерпілого доставили до лікарні, де медики надають йому всю необхідну допомогу. Також внаслідок ударів спалахнуло кілька пожеж. Рятувальні служби оперативно локалізували займання.
Федоров уточнив, що станом на 03:22 у небі над містом ворожих безпілотників не спостерігається.
