Трое раненых в результате ночной атаки РФ на Запорожье – ОВА
Киев • УНН
В ночь на 10 октября российские войска снова атаковали Запорожье, нанеся по меньшей мере три удара по городу. В результате обстрела пострадали по меньшей мере три человека, среди которых – 45-летний мужчина в тяжелом состоянии. Об этом сообщил начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров, пишет УНН.
Детали
По словам главы ОВА, пострадавшего доставили в больницу, где медики оказывают ему всю необходимую помощь. Также в результате ударов вспыхнуло несколько пожаров. Спасательные службы оперативно локализовали возгорания.
Федоров уточнил, что по состоянию на 03:22 в небе над городом вражеских беспилотников не наблюдается.
