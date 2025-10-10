У Запоріжжі закликають тимчасово обмежити споживання газу через пошкодження мереж
Київ • УНН
АТ "Запоріжгаз" просить мешканців та підприємства тимчасово зменшити використання природного газу через пошкодження газових об’єктів ворожими обстрілами. Це необхідно для стабілізації тиску в мережі та запобігання аварійним відключенням.
АТ "Запоріжгаз" повідомило про пошкодження газових об’єктів унаслідок ворожих обстрілів і закликало мешканців міста та підприємства тимчасово зменшити використання природного газу, пише УНН.
Деталі
У компанії зазначили, що мінімальне споживання палива необхідне для стабілізації тиску в мережі та запобігання аварійним відключенням через нічні атаки росіян на інфраструктуру міста.
Просимо мешканців із розумінням поставитися до ситуації та максимально обмежити користування газовими приладами до завершення аварійних робіт
Про відновлення стабільного газопостачання АТ "Запоріжгаз" пообіцяв повідомити додатково.
Нагадаємо
Під час нічної атаки по Запоріжжю 10 жовтня російські війська завдали щонайменше трьох ударів. Постраждали троє людей, серед них – 45-річний чоловік, який перебуває у тяжкому стані в лікарні.
У Запоріжжі помер 7-річний хлопчик, поранений під час нічної атаки російських військ 10 жовтня. Медики боролися за його життя, але травми виявилися несумісними з життям.