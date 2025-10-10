$41.400.09
россияне массированно атаковали энергетическую инфраструктуру Украины - Минэнерго
9 октября, 19:48 • 28006 просмотра
россия и Украина скоро сядут за стол переговоров - Трамп
9 октября, 14:03 • 31353 просмотра
Освобождено 180,8 кв. км территории Донецкой области: Сырский о ходе Добропольского контрнаступления
Эксклюзив
9 октября, 11:29 • 35469 просмотра
Суд рассмотрит ходатайство об отстранении мэра Вышгорода от должности 15 октября
9 октября, 09:40 • 57567 просмотра
Вирус наступает – цены кусаются. Как аптечное правило “самого дешевого аналога” спасает ваш кошелек
Эксклюзив
9 октября, 09:10 • 54456 просмотра
"Законопроект спрячут": что будет с законом о штрафах для должностных лиц за неявку на вызов в Раду после вето Зеленского
9 октября, 08:36 • 27579 просмотра
Создание Киберсил ВСУ поддержал парламент: что известно о структуре
9 октября, 08:06 • 22857 просмотра
Украинская делегация отправляется в США на следующей неделе: Зеленский назвал темы переговоров
Эксклюзив
9 октября, 07:35 • 45720 просмотра
Десятилетние расследования НАБУ: признак неэффективности или скрытого интереса?
9 октября, 07:20 • 17706 просмотра
Удары рф уничтожили более половины добычи газа в Украине - Bloomberg
В Сумской области введены аварийные отключения электроэнергии из-за российских атак

Киев • УНН

 • 308 просмотра

В Сумской области из-за российских атак введены графики аварийных отключений электроэнергии. Ограничения касаются десяти очередей потребителей и будут действовать до отмены команды "Укрэнерго".

В Сумской области введены аварийные отключения электроэнергии из-за российских атак

По указанию НЭК "Укрэнерго" на территории Сумской области введены графики аварийных отключений (ГАО). Сейчас ограничения действуют для десяти очередей потребителей. Об этом сообщает "Сумыоблэнерго", пишет УНН.

Детали

В "Сумыоблэнерго" проинформировали, что такие меры применяются в случаях, когда необходимо срочно снизить нагрузку на энергосистему после повреждения энергообъектов в результате российских обстрелов.

Продолжительность отключений пока невозможно спрогнозировать – они будут продолжаться до отмены команды "Укрэнерго". Актуальную информацию об обесточивании можно проверить на сайте АО "Сумыоблэнерго" в разделе "Отключения" или в личном кабинете E-Svitlo.

В Запорожье призывают временно ограничить потребление газа из-за повреждения сетей10.10.25, 06:58 • 660 просмотров

Степан Гафтко

ОбществоВойна в Украине
Электроэнергия
Сумская область
Укрэнерго
