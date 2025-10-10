В Сумской области введены аварийные отключения электроэнергии из-за российских атак
Киев • УНН
В Сумской области из-за российских атак введены графики аварийных отключений электроэнергии. Ограничения касаются десяти очередей потребителей и будут действовать до отмены команды "Укрэнерго".
По указанию НЭК "Укрэнерго" на территории Сумской области введены графики аварийных отключений (ГАО). Сейчас ограничения действуют для десяти очередей потребителей. Об этом сообщает "Сумыоблэнерго", пишет УНН.
Детали
В "Сумыоблэнерго" проинформировали, что такие меры применяются в случаях, когда необходимо срочно снизить нагрузку на энергосистему после повреждения энергообъектов в результате российских обстрелов.
Продолжительность отключений пока невозможно спрогнозировать – они будут продолжаться до отмены команды "Укрэнерго". Актуальную информацию об обесточивании можно проверить на сайте АО "Сумыоблэнерго" в разделе "Отключения" или в личном кабинете E-Svitlo.
