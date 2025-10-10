$41.400.09
На Сумщині запровадили аварійні відключення електроенергії через російські атаки

Київ • УНН

 • 296 перегляди

На Сумщині через російські атаки запроваджено графіки аварійних відключень електроенергії. Обмеження стосуються десяти черг споживачів і триватимуть до скасування команди "Укренерго".

За вказівкою НЕК "Укренерго" на території Сумської області введено графіки аварійних відключень (ГАВ). Наразі обмеження діють для десяти черг споживачів. Про це повідомляє "Сумиобленерго", пише УНН.

Деталі

У "Сумиобленерго" проінформували, що такі заходи застосовуються у випадках, коли необхідно терміново знизити навантаження на енергосистему після пошкодження енергооб’єктів унаслідок російських обстрілів.

Тривалість відключень наразі неможливо спрогнозувати – вони триватимуть до скасування команди "Укренерго". Актуальну інформацію про знеструмлення можна перевірити на сайті АТ "Сумиобленерго" у розділі "Відключення" або в особистому кабінеті E-Svitlo.

Степан Гафтко

Суспільство Війна в Україні
