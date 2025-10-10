На Київщині, Полтавщині та Харківщині запровадили аварійні відключення світла після нічних атак
Київ • УНН
Після нічних російських обстрілів енергетичної інфраструктури на Київщині, Полтавщині та Харківщині запроваджено аварійні відключення електроенергії. У столиці відключення світла спричинені локальною аварією в мережі, а енергетики вже працюють над відновленням електропостачання.
Деталі
У Київській області відключення запроваджуються у зв’язку з пошкодженням енергетичних об’єктів внаслідок атак. У столиці ситуація відключення світла спричинені локальною аварією в мережі, тому стандартні графіки відключень наразі не діють.
Обмеження електропостачання торкнулось і інших регіонів, де росіяни вночі атакували інфраструктуру ракетами та безпілотниками.
Енергетики зазначають, що фахівці вже працюють над відновленням електропостачання. Мешканцям радять стежити за оновленнями на сайтах регіональних представництв ДТЕК та "Укренерго", де оперативно публікується інформація про зміни у графіках.
