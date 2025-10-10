$41.400.09
На Київщині, Полтавщині та Харківщині запровадили аварійні відключення світла після нічних атак

Київ • УНН

 • 1088 перегляди

Після нічних російських обстрілів енергетичної інфраструктури на Київщині, Полтавщині та Харківщині запроваджено аварійні відключення електроенергії. У столиці відключення світла спричинені локальною аварією в мережі, а енергетики вже працюють над відновленням електропостачання.

На Київщині, Полтавщині та Харківщині запровадили аварійні відключення світла після нічних атак

Після нічних російських обстрілів енергетичної інфраструктури на Київщині, Полтавщині та Харківщині запроваджено аварійні відключення електроенергії. Про це повідомили на офіційному сайті компанії ДТЕК, пише УНН.

Деталі

У Київській області відключення запроваджуються у зв’язку з пошкодженням енергетичних об’єктів внаслідок атак. У столиці ситуація відключення світла спричинені локальною аварією в мережі, тому стандартні графіки відключень наразі не діють.

У Запоріжжі закликають тимчасово обмежити споживання газу через пошкодження мереж10.10.25, 06:58 • 1742 перегляди

Обмеження електропостачання торкнулось і інших регіонів, де росіяни вночі атакували інфраструктуру ракетами та безпілотниками. 

Енергетики зазначають, що фахівці вже працюють над відновленням електропостачання. Мешканцям радять стежити за оновленнями на сайтах регіональних представництв ДТЕК та "Укренерго", де оперативно публікується інформація про зміни у графіках.

На Сумщині запровадили аварійні відключення електроенергії через російські атаки 10.10.25, 07:09 • 1582 перегляди

Степан Гафтко

