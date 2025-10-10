Поїзди курсують з мінімальними затримками попри блекаути - Укрзалізниця
Київ • УНН
Попри блекаути, поїзди курсують із мінімальними відхиленнями. Затримки фіксуються на Дніпропетровщині через відсутність напруги та в районі Гребінки.
Потяги курсують з мінімальними відставаннями від графіка попри ворожі обстріли і блекаути, затримки є у Дніпропетровській та у Київській областях, повідомили у п'ятницю в АТ "Укрзалізниця", пише УНН.
Попри блекаути по країні, поїзди курсують із мінімальними відхиленнями від графіка
Як вказано, "ранкові відправлення у всіх напрямках відбулися здебільшого вчасно" - зокрема й потяг до Бухареста, який вирушив у свій перший рейс.
Із затримкою до години, як вказано, відправилися з Дарниці поїзди:
- №722 Київ — Харків;
- №712 Київ — Краматорськ.
"Ранкові прибуття відбуваються з мінімальними відхиленнями від графіка", - сказано у повідомленні.
"Затримки в русі фіксуються на Дніпропетровщині через відсутність напруги в контактній мережі внаслідок ворожого обстрілу", - поінформували в УЗ, вказавши, що це стосується низки приміських поїздів.
Рейси Київ Сіті Експрес, як зазначається, курсують за маршрутом і графіком з урахуванням ремонтних робіт, про які ми повідомляли раніше: від станції Почайна до Райдужної та зворотно. Висадка та посадка на станції Березняки тимчасово здійснюються на 3-й і 4-й платформах замість звичних 1-ї та 2-ї.
Як повідомляється, складнощі з рухом - у районі Гребінки: затримуються низка приміських поїздів, зокрема Київ - Гребінка та Березань - Київ-Волинський.
