00:08 • 14570 перегляди
росіяни масовано атакували енергетичну інфраструктуру України - Міненерго
9 жовтня, 19:48 • 34972 перегляди
росія і Україна скоро сядуть за стіл переговорів - Трамп
9 жовтня, 17:32 • 29504 перегляди
Відновлення зовнішнього електропостачання Запорізької АЕС розпочато - МАГАТЕ
9 жовтня, 14:03 • 36270 перегляди
Звільнено 180,8 кв. км території Донеччини: Сирський про перебіг Добропільського контрнаступу
Ексклюзив
9 жовтня, 11:29 • 39354 перегляди
Суд розгляне клопотання про відсторонення мера Вишгорода з посади 15 жовтня
9 жовтня, 09:40 • 63421 перегляди
Вірус наступає – ціни кусаються. Як аптечне правило “найдешевшого аналога” рятує ваш гаманець
Ексклюзив
9 жовтня, 09:10 • 59239 перегляди
“Законопроєкт приховають”: що буде із законом про штрафи для посадовців за неявку на виклик до Ради після вето Зеленського
9 жовтня, 08:36 • 27900 перегляди
Створення Кіберсил ЗСУ підтримав парламент: що відомо про структуру
9 жовтня, 08:06 • 23030 перегляди
Українська делегація вирушає до США наступного тижня: Зеленський назвав теми переговорів
Ексклюзив
9 жовтня, 07:35 • 49381 перегляди
Десятирічні розслідування НАБУ: ознака неефективності чи прихованого інтересу?
Поїзди курсують з мінімальними затримками попри блекаути - Укрзалізниця

Київ • УНН

 • 314 перегляди

Попри блекаути, поїзди курсують із мінімальними відхиленнями. Затримки фіксуються на Дніпропетровщині через відсутність напруги та в районі Гребінки.

Поїзди курсують з мінімальними затримками попри блекаути - Укрзалізниця

Потяги курсують з мінімальними відставаннями від графіка попри ворожі обстріли і блекаути, затримки є у Дніпропетровській та у Київській областях, повідомили у п'ятницю в АТ "Укрзалізниця", пише УНН.

Попри блекаути по країні, поїзди курсують із мінімальними відхиленнями від графіка

- повідомили в УЗ у соцмережах.

Як вказано, "ранкові відправлення у всіх напрямках відбулися здебільшого вчасно" -  зокрема й потяг до Бухареста, який вирушив у свій перший рейс.

Із затримкою до години, як вказано, відправилися з Дарниці поїзди:

  • №722 Київ — Харків;
    • №712 Київ — Краматорськ.

      "Ранкові прибуття відбуваються з мінімальними відхиленнями від графіка", - сказано у повідомленні.

      "Затримки в русі фіксуються на Дніпропетровщині через відсутність напруги в контактній мережі внаслідок ворожого обстрілу", - поінформували в УЗ, вказавши, що це стосується низки приміських поїздів.

      Рейси Київ Сіті Експрес, як зазначається, курсують за маршрутом і графіком з урахуванням ремонтних робіт, про які ми повідомляли раніше: від станції Почайна до Райдужної та зворотно. Висадка та посадка на станції Березняки тимчасово здійснюються на 3-й і 4-й платформах замість звичних 1-ї та 2-ї.

      Як повідомляється, складнощі з рухом - у районі Гребінки: затримуються низка приміських поїздів, зокрема Київ - Гребінка та Березань - Київ-Волинський.

      Юлія Шрамко

      Суспільство
      Електроенергія
      Дніпропетровська область
      Українська залізниця
      Бухарест
      Краматорськ
      Київ
      Харків