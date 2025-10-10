Україна запустила щоденний потяг "Київ - Бухарест" попри атаки рф
Київ • УНН
Попри масовані атаки, "Укрзалізниця" відправила в перший рейс потяг №99/100 "Київ - Бухарест". Він курсуватиме щодня, перевозячи пасажирів за встановленим графіком.
Попри масовані атаки російських окупантів на українську критичну та цивільну інфраструктуру, "Укрзалізниця" відправляє свої поїзди за розкладом. У свій перший рейс вирушив потяг №99/100 "Київ - Бухарест", повідомляє УНН з посиланням на віцепрем'єр-міністра з відновлення України - міністра розвитку громад та територій Олексія Кулебу.
Деталі
У подорож відправились перші 100 пасажирів. Поїзд вирушив з Центрального залізничного вокзалу Києва і прибуде на головний вокзал столиці Румунії - Gara de Nord.
Також Кулеба повідомив, що поїзд курсуватиме щодня за маршрутом Київ - Бухарест через Вінницю, Жмеринку, Могилів-Подільський. Прикордонний контроль відбуватиметься у містах Велчинець та Унгени.
Графік слідування поїзда виглядатиме так:
- з Києва поїзд вирушатиме з Центрального вокзалу о
06:30 та прибуватиме до Бухареста о 06:47 наступного дня;
- у зворотному напрямку відправлення з вокзалу Gara de
Nord о 19:10, прибуття до Києва - о 19:34 наступного дня.
