В Винницкой области дочь павшего защитника основала спортивный кружок в память об отце
Киев • УНН
Дочь погибшего украинского солдата основала спортивный кружок "Олимп" в Могилеве-Подольском Винницкой области, чтобы почтить память отца и предоставить детям место для физического и психологического восстановления во время войны.
Виктория Коваль - дочь погибшего военнослужащего. В память об отце она с мужем, профессиональным тренером по греко-римской борьбе Олегом Ковалем, решила начать собственное дело - создать спортивный кружок для детей в Могилев-Подольском, передает УНН со ссылкой на благотворительный фонд "МХП-Громаді".
Детали
История проекта началась с желания помнить об отце, его силе духа, смелости, вспоминает Коваль.
Уже почти два года прошло, как он погиб на Херсонском направлении. 11 месяцев мы надеялись, что он еще жив, но не суждено было. В июле прошлого года отца похоронили. После того твердо решили посвятить ему доброе дело
Запуск проекта стал возможным благодаря грантовому конкурсу "Підтримка мікропідприємництва ветеранів та їх родин: від ідеї до реалізації на Вінниччині", в котором семья Ковалей одержала победу. Идею уже начали воплощать: отремонтировали помещение для занятий, а за грантовые средства (около 100 000 грн) закупили спортивный инвентарь. Кружок назвали "Олимп", и он уже работает.
"Во-первых, это семейное дело: отец моего мужа воспитал не одно поколение спортсменов по греко-римской борьбе. И предложений такого уровня мастерства в нашем городе просто нет.
Во-вторых, мы с мужем педагоги и используем современные педагогические технологии, что приносит высокие спортивные результаты на Чемпионатах области, Украины и в международных турнирах.
В-третьих, дети могут с пользой провести время после уроков, что очень важно для работающих родителей. Занятия проводим в укрытии, поэтому риски во время воздушной тревоги минимальны.
Ну, и наконец, кружок становится элементом психологического восстановления, здесь на время тренировок спортсмены не только забывают о проблемах, связанных с войной, но и готовятся к международным соревнованиям, мечтая о будущем", - сообщила она.
Также Коваль рассказала о бизнес-составляющей проекта "Олимп".
"Мы провели опрос целевой аудитории, чтобы определить потребности, приемлемые цены на услуги, удобные форматы занятий. Сейчас на постоянной основе тренировки посещают 3 разновозрастные группы по 10 детей по помесячным абонементам. В ближайшее время запустим еще 3 группы. Также мы внедрили систему индивидуальных тренировок.
Благодаря качественному предложению, "сарафанному радио" и освещению в инстаграм и тикток нашей деятельности весть о кружке быстро облетела город. Спрос на тренировки активно растет. Но мы к этому готовы, ведь замысел был масштабным: охватить своими услугами несколько сотен местных детей от 5 до 18 лет.
В дальнейшем планируем арендовать больше помещения и открыть дополнительные группы занятий с привлечением других видов спорта и созданием новых рабочих мест", - говорит Коваль.
Справка
Проект реализуется ОО "Соціальний центр Вінниччини" совместно с Украинским ветеранским фондом Минветеранов в рамках инициативы ВАРТО + ГО при поддержке благотворительного фонда "МХП-Громаді", который внедряет программу реинтеграции и реадаптации защитников МХП Поруч.
Справка
"МХП-Громаді" - украинский благотворительный фонд, который начал свою деятельность в 2015 году. Его главная миссия - комплексное развитие общин. География деятельности насчитывает 12 областей Украины: более 700 городов и сел. С начала полномасштабного вторжения россии в Украину Фонд системно поддерживает людей, которые находятся в регионах боевых действий, украинских защитников и спасателей, общины, больницы и роддома, благотворительные учреждения, которые заботятся о детях-сиротах и пожилых людях, а также людей, которые из-за войны остались без дома и средств к существованию.
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