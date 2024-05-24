На Вінниччині донька полеглого захисника заснувала спортивний гурток на пам'ять про батька

Вікторія Коваль - донька загиблого військовослужбовця. В пам’ять про батька вона з чоловіком, професійним тренером з греко-римської боротьби Олегом Ковалем, вирішила започаткувати власну справу - створити спортивний гурток для дітей у Могилів-Подільському, передає УНН із посиланням на благодійний фонд "МХП-Громаді".

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Історія проєкту розпочалася з бажання пам’ятати про батька, його силу духу, сміливість, згадує Коваль.

Вже майже два роки минуло, як він загинув на Херсонському напрямку. 11 місяців ми сподівалися, що він ще живий, та не судилося. В липні минулого року батька поховали. Після того твердо вирішили присвятити йому добру справу - розповіла вона.

Запуск проєкту став можливим завдяки грантовому конкурсу "Підтримка мікропідприємництва ветеранів та їх родин: від ідеї до реалізації на Вінниччині", в якому родина Ковалів здобула перемогу. Ідею вже почали втілювати: відремонтували приміщення для занять, а за грантові кошти (близько 100 000 грн) закупили спортивний інвентар. Гурток назвали "Олімп", і він уже працює.

"По-перше, це сімейна справа: батько мого чоловіка виховав не одне покоління спортсменів з греко-римської боротьби. І пропозицій такого рівня майстерності в нашому місті просто немає.

По-друге, ми з чоловіком педагоги і використовуємо сучасні педагогічні технології, що приносить високі спортивні результати на Чемпіонатах області, України і в міжнародних турнірах.

По-третє, діти можуть з користю провести час після уроків, що є дуже важливим для працюючих батьків. Заняття проводимо в укритті, тому ризики під час повітряної тривоги мінімальні.

Ну, і врешті, гурток стає елементом психологічного відновлення, тут на час тренувань спортсмени не лише забувають про негаразди, пов’язані з війною, а й готуються до міжнародних змагань, мріючи про майбутнє", - повідомила вона.

Також Коваль розповіла про бізнес-складову проєкту "Олімп".

"Ми провели опитування цільової аудиторії, щоб визначити потреби, прийнятні ціни на послуги, зручні формати занять. Наразі на постійній основі тренування відвідують 3 різновікові групи по 10 дітей за помісячними абонементами. Найближчим часом запустимо ще 3 групи. Також ми впровадили систему індивідуальних тренувань.

Завдяки якісній пропозиції, "сарафанному радіо" та висвітленню в інстаграм і тікток нашої діяльності звістка про гурток швидко облетіла місто. Попит на тренування активно зростає. Але ми до цього готові, адже задум був масштабним: охопити своїми послугами декілька сотень місцевих дітей від 5 до 18 років.

В подальшому плануємо орендувати більше приміщення та відкрити додаткові групи занять із залученням інших видів спорту та створенням нових робочих місць", - каже Коваль.

Довідка

Проєкт реалізовується ГО "Соціальний центр Вінниччини" спільно з Українським ветеранським фондом Мінветеранів у межах ініціативи ВАРТО+ГО за підтримки благодійного фонду "МХП-Громаді", який впроваджує програму реінтеграції та реадаптації захисників МХП Поруч.

Довідка

"МХП–Громаді" – український благодійний фонд, який почав свою діяльність 2015 року. Його головна місія – комплексний розвиток громад. Географія діяльності налічує 12 областей України: понад 700 містечок і сіл. Від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну Фонд системно підтримує людей, які перебувають у регіонах бойових дій, українських захисників та рятувальників, громади, лікарні та пологові будинки, благодійні установи, які дбають про дітей-сиріт та літніх людей, а також людей, які через війну залишилися без дому та засобів для існування.