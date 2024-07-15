Пограничники обнаружили тело 43-летнего жителя Могилев-Подольского, который пытался незаконным способом переплыть Днестр в направлении Молдовы. Об этом сообщает Государственная пограничная служба, передает УНН.

"О мужчине, который плыл через Днестр в направлении Молдовы и резко исчез под водой, пограничников сообщил местный житель. Стражи границы начали спасательную операцию с помощью служебного катера. Но, к сожалению, впоследствии тело мужчины нашли без признаков жизни. Им оказался 43-летний житель Могилев-Подольского. При себе погибший имел телефон и загранпаспорт в полиэтиленовом пакете", - сообщили в ГПСУ.

Отмечается, что к месту событий вызвали сотрудников ГСЧС и Национальной полиции.

Напомним

В Одесской области в воскресенье, 14 июля, пограничники остановили автомобиль с пятью лицами, двое из них попытались убежать. Один из них напал на пограничника, который в ответ применил оружие, нарушитель умер.