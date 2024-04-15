В агробизнесе МХП появилось новое направление - овощеводство. На полях компании начали выращивать картофель, столовую свеклу, морковь и лук. Под эти культуры в этом году выделили 90 га на предприятиях "МХП-Агрокряж" и "МХП-АГРО-С", пишет УНН.

Поскольку МХП трансформировалась в кулинарную компанию, мы решили обеспечивать себя овощами собственного выращивания. Следовательно, приняли решение вертикально интегрировать производство овощей - одного из основных ингредиентов тарелки потребителя. В прошлом году мы заложили опытные участки картофеля и столовой свеклы, отработали основные агротехнические процессы и получили первые урожаи. В этом году мы расширяем ассортимент культур до четырех и увеличиваем площади до коммерческих (картофель - 30 га, морковь - 19 га, свекла - 5 га, лук - 36). Продукцию выращиваем прежде всего для удовлетворения внутренней потребности перерабатывающих предприятии нашей компании - комментирует Сергей Доброгорский, заместитель главы правления по агробизнесу МХП.

В прошлом году в МХП провели исследования почв, климата и инфраструктуры в 8 областях Украины. Для каждой культуры и сорта определяли отдельную локацию выращивания. В этом году запустили 2 производственные площадки, в Могилев-Подольском Винницкой области и в селе Селище Киевской области.

Подразделение в Могилев-Подольске будет специализироваться на выращивании ранних культур. В Киевской области сосредоточат сорта длительного хранения. Впоследствии география выращивания будет расширяться.

Для обеспечения полного производственного цикла, от посева до упаковки готовой продукции, в МХП закупили весь необходимый комплект импортной техники и оборудования от производителей Grimme, Spedo, Agricola, Forigo, VSS Amac, и других. На всех полях, где выращивают овощи, строят современные системы капельного орошения.

Справка

МХП - международная компания в сфере пищевых и агротехнологий, производитель качественных и вкусных продуктов питания, улучшающих жизнь потребителей. Работает в направлениях агро, производства продуктов питания и ритейла и имеет дочерние предприятия в Великобритании, Саудовской Аравии, ОАЭ и странах ЕС. Акции МХП представлены на Лондонской фондовой бирже. Производственные мощности компании охватывают большинство областей Украины, земельный банк составляет 360 000 га. Важной составляющей агропроизводства МХП является цифровизация и применение инноваций.