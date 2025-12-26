В Винницкой области объявили подозрение адвокату, сбившему автомобилем 10-летнего ребенка

$41.930.22
Эксклюзив
11:18 • 6908 просмотра
Финансовые цели без стресса: финтех-эксперт рассказала, как выстроить систему накоплений, которая будет работать долгосрочно
10:40 • 7198 просмотра
В Украине на фоне снегопада произошло более 400 ДТП, из них в Киеве - 45, есть погибшие и травмированные
10:39 • 4862 просмотра
Украина завершила сбор урожая: 57,6 млн тонн зерновых и 17,3 млн тонн масличных
10:07 • 11032 просмотра
Трамп встретится с Зеленским в Мар-а-Лаго в воскресенье - СМИ
09:23 • 14888 просмотра
Рождественский "ГУРкот" в уссурийске: два взрыва прогремели возле воинской частиPhoto
Эксклюзив
08:30 • 27050 просмотра
Юристы объяснили, когда производства против скандальной клиники Odrex должны быть объединены
08:22 • 15434 просмотра
Российские атаки оставили без света жителей в 5 областях, графики отключений почти во всех регионах - Минэнерго
Эксклюзив
08:10 • 26284 просмотра
Признаки пособничества стране-агрессору: почему правоохранители должны начать расследование против бывшего руководства Госавиаслужбы
06:47 • 15407 просмотра
"Многое может решиться до нового года": Зеленский анонсировал возможную встречу с Трампом в ближайшее время
26 декабря, 05:31 • 15853 просмотра
"Вакцинация - это о безопасности": в Минздраве рассказали о возможной реакции организма на прививку
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Популярные новости
Трамп заявил о мощном ударе по террористам ИГИЛ в Нигерии26 декабря, 02:02 • 15028 просмотра
Пограничники уничтожили пушку Д-30 и РЭБ оккупантов на Северо-Слобожанском направленииVideo26 декабря, 02:38 • 17308 просмотра
Китай превратил Россию в сырьевой придаток после вторжения в Украину - ЦПД26 декабря, 03:10 • 16111 просмотра
Ким Чен Ын заявил о намерении модернизировать оборонный сектор КНДР26 декабря, 03:43 • 11751 просмотра
Ситуация в энергосистеме Украины постепенно улучшается - глава Укрэнерго09:49 • 11598 просмотра
публикации
Финансовые цели без стресса: финтех-эксперт рассказала, как выстроить систему накоплений, которая будет работать долгосрочно
Эксклюзив
11:18 • 6908 просмотра
Юристы объяснили, когда производства против скандальной клиники Odrex должны быть объединены
Эксклюзив
08:30 • 27052 просмотра
Признаки пособничества стране-агрессору: почему правоохранители должны начать расследование против бывшего руководства Госавиаслужбы
Эксклюзив
08:10 • 26286 просмотра
Число жалоб на лечение в одесской клинике "Одрекс" растет: сайт StopOdrex стал для людей последним шансом на правду
Эксклюзив
25 декабря, 10:58 • 82422 просмотра
Как не переесть на Рождественские праздники: советы нутрициолога
Эксклюзив
24 декабря, 15:03 • 83468 просмотра
УНН Lite
Netflix выпустил трейлер четвертого сезона "Бриджертонов"Video08:06 • 9608 просмотра
В Белом доме показали рождественское фото Дональда и Мелании ТрампVideo25 декабря, 16:41 • 20851 просмотра
Министр культуры Татьяна Бережная стала мамойVideo25 декабря, 15:24 • 24653 просмотра
Семья Кардашьян изменила формат рождественской вечеринки на семейное празднование: фотоPhoto25 декабря, 14:14 • 25615 просмотра
Netflix выпустил первый тизер к фильму "Острые козырьки"Video25 декабря, 09:48 • 28675 просмотра
В Винницкой области объявили подозрение адвокату, сбившему автомобилем 10-летнего ребенка

Киев • УНН

 • 24 просмотра

В Винницкой области адвокату объявлено подозрение в совершении ДТП, в результате которого 10-летний мальчик получил тяжелые травмы. Происшествие произошло в Могилеве-Подольском, когда водитель, выезжая задним ходом, столкнулся с электросамокатом.

В Винницкой области объявили подозрение адвокату, сбившему автомобилем 10-летнего ребенка

В Винницкой области сообщили о подозрении адвокату, который сбил автомобилем 10-летнего ребенка в Могилеве-Подольском. Об этом сообщила Винницкая областная прокуратура, пишет УНН.

По поручению руководителя Винницкой областной прокуратуры Олега Ткаленко действующему адвокату из Винницкой области сообщено о подозрении в совершении ДТП, в результате которого причинены тяжкие телесные повреждения малолетнему ребенку (ч. 2 ст. 286 УКУ)

- говорится в сообщении.

Происшествие произошло в апреле 2025 года в г. Могилеве-Подольском. Подозреваемый в светлое время суток выезжал задним ходом со стоянки на проезжую часть дороги. Не убедившись в безопасности маневра, он допустил столкновение с электрическим самокатом, которым управлял 10-летний мальчик, двигавшийся по своей полосе дороги.

Ребенок получил тяжелые травмы: открытую черепно-мозговую травму, перелом седалищной кости, ушибы и т.д.

По факту ДТП было назначено и проведено несколько экспертиз, результаты которых стали основанием для сообщения водителю о подозрении.

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

В Украине на фоне снегопада произошло более 400 ДТП, из них в Киеве - 45, есть погибшие и травмированные26.12.25, 12:40 • 7152 просмотра

Ольга Розгон

ОбществоКриминал и ЧП
Дорожно-транспортное происшествие
Винницкая область
Могилев-Подольский