В Винницкой области объявили подозрение адвокату, сбившему автомобилем 10-летнего ребенка
Киев • УНН
В Винницкой области адвокату объявлено подозрение в совершении ДТП, в результате которого 10-летний мальчик получил тяжелые травмы. Происшествие произошло в Могилеве-Подольском, когда водитель, выезжая задним ходом, столкнулся с электросамокатом.
В Винницкой области сообщили о подозрении адвокату, который сбил автомобилем 10-летнего ребенка в Могилеве-Подольском. Об этом сообщила Винницкая областная прокуратура, пишет УНН.
По поручению руководителя Винницкой областной прокуратуры Олега Ткаленко действующему адвокату из Винницкой области сообщено о подозрении в совершении ДТП, в результате которого причинены тяжкие телесные повреждения малолетнему ребенку (ч. 2 ст. 286 УКУ)
Происшествие произошло в апреле 2025 года в г. Могилеве-Подольском. Подозреваемый в светлое время суток выезжал задним ходом со стоянки на проезжую часть дороги. Не убедившись в безопасности маневра, он допустил столкновение с электрическим самокатом, которым управлял 10-летний мальчик, двигавшийся по своей полосе дороги.
Ребенок получил тяжелые травмы: открытую черепно-мозговую травму, перелом седалищной кости, ушибы и т.д.
По факту ДТП было назначено и проведено несколько экспертиз, результаты которых стали основанием для сообщения водителю о подозрении.
Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.
