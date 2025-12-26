На Вінниччині оголосили підозру адвокату, який збив автівкою 10-річну дитину
Київ • УНН
На Вінниччині адвокату оголошено підозру у вчиненні ДТП, внаслідок якої 10-річний хлопчик отримав тяжкі травми. Подія сталася у Могилеві-Подільському, коли водій, виїжджаючи заднім ходом, зіткнувся з електросамокатом.
На Вінниччині повідомили про підозру адвокату, який збив автівкою 10-річну дитину у Могилеві-Подільському. Про це повідомила Вінницька обласна прокуратура, пише УНН.
За дорученням керівника Вінницької обласної прокуратури Олега Ткаленка чинному адвокату з Вінниччини повідомлено про підозру у вчиненні ДТП, внаслідок якої заподіяно тяжкі тілесні ушкодження малолітній дитині (ч. 2 ст. 286 ККУ)
Подія сталася у квітні 2025 року в м. Могилеві-Подільському. Підозрюваний у світлу пору доби виїжджав заднім ходом зі стоянки на проїжджу частину дороги. Не впевнившись у безпечності маневру, він допустив зіткнення з електричним самокатом, яким керував 10-річний хлопчик, що рухався по своїй смузі дороги.
Дитина зазнала тяжких травм: відкритої черепно-мозкової травми, перелому сідничної кістки, забоїв тощо.
За фактом ДТП було призначено і проведено кілька експертиз, результати яких стали підставою для повідомлення водієві про підозру.
Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.
