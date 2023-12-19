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В Винницкой области восстановили электроснабжение после аварии на Ладыжинской ТЭС

Киев  •  УНН

19 декабрь 2023, 13:17  •  17214 просмотра

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В Винницкой области полностью восстановлено электроснабжение после аварии на Ладыжинской ТЭС, по состоянию на 14:00 все пострадавшие потребители были подключены к свету. Отключение не было связано с вражескими обстрелами.

Полностью восстановлено электроснабжение в ряде районов Винницкой области, которые были обесточены из-за аварии Ладыжинской ТЭС ДТЭК, сообщил начальник ОВА Сергей Борзов, пишет УНН

Сегодня в связи с проведением ремонтных работ на Ладыжинской ТЭС было обесточено несколько районов области: Гайсинского, а также частично Тульчинского и Могилев-Подольского. По состоянию на 14 часов все потребители со светом

- написал Борзов в Telegram.

Ранее УНН сообщил, что из-за аварии на Ладыжинской ТЭС ДТЭК было обесточено несколько районов Винницкой области. Авария не связана с вражескими атаками. 

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Общество
На Вінниччині відновили електропостачання після аварії на Ладижинській ТЕС
Power supply restored in Vinnytsia region after accident at Ladyzhynska TPP
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В Винницкой области восстановили электроснабжение после аварии на Ладыжинской ТЭС

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Словацкая оппозиция планирует акции протеста против шагов Фицо по ослаблению антикоррупционных мер

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Словацкая оппозиция планирует акции протеста против шагов Фицо по ослаблению антикоррупционных мер

В Австралии люди на байдарках спасают кенгуру после наводнения: видео

Каякеры в Квинсленде спасли валлаби, которое могло затонуть во время сильных наводнений.

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В Винницкой области задержали мужчину, который осквернил могилы военных

В Винницкой области задержали мужчину, который осквернил могилы украинских воинов, повредив фоторамки. Подозреваемый, ранее судимый за кражу, признался в содеянном, заявив, что на тот момент находился в состоянии алкогольного опьянения.

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В Винницкой области задержали мужчину, который осквернил могилы военных

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В Украине с полуночи запускается услуга покупки/продажи автомобилей в приложении "Дія", уменьшая бюрократию, о чем президент Зеленский объявил на саммите "Дія 2023".

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В Кривом Роге мужчина хотел ограбить банк и угрожал предметом, похожим на гранату

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