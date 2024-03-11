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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Ветераны Винницкой области получат 1 млн грн на собственное дело

Ветераны Винницкой области получат 1 млн грн на собственное дело

Киев  •  УНН

11 марта 2024, 13:57  •  6213 просмотра

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Десять ветеранских бизнес-инициатив в Винницкой области, среди которых ветеринарная аптека, борцовский клуб, теплица и кафе, получат до 100 000 гривен грантового финансирования на общую сумму 1 миллион гривен в рамках конкурса "Поддержка микропредпринимательства ветеранов войны и членов их семей", организованного Благотворительным фондом "МХП-Громаді".

Ветеринарная аптека, спортивный кружок по греко-римской борьбе, семейная теплица - эти и другие бизнесы откроют или масштабируют в громадах ветераны и ветеранки, а также их семьи в рамках конкурса бизнес-идей "Поддержка микропредпринимательства ветеранов войны и их семей: от идеи до реализации в Винницкой области", передает УНН.

Независимые эксперты выбрали 10 проектов-победителей среди 60 поданных заявок. На реализацию каждой инициативы будет направлено до 100 тыс. грн грантовых средств. Общий бюджет конкурса составляет 1 млн грн. 

"Мы надеемся, что собственное дело, на которое ветераны получат грантовое усиление от проекта, заставит людей не только быть более активными и способными, но и вернет к полноценной жизни в их селах и городках. А в ближайшем будущем поможет в формировании проактивного бизнес-комьюнити  на местах", - говорит Марьяна Нарожная, координатор проекта. 

БФ "МХП-Громаді" совместно со своим стратегическим партнером компанией МХП поддерживают развитие ветеранского бизнеса в громадах в рамках программы "МХП Поруч" - это индивидуальное сопровождение и комплексная поддержка военных, ветеранов, их семей и тех, кто ждет близких с войны. 

"Сегодня очень важно сохранить наполнение местных бюджетов, благодаря которым громады могут развиваться. Проект дает Винницкой области новые источники поступления средств, а затем и создание новых рабочих мест. Это важно не только для громад, но и для самих владельцев бизнеса, потому что они развиваются как сознательные предприниматели, которые болеют за страну, а потому работают прозрачно", -  рассказывает Татьяна Волочай, директор Благотворительного фонда "МХП-Громаді": 

В течение всего срока реализации проекта победители смогут получить менторскую поддержку экспертов по старту, ведению или развитию собственного бизнеса. 

Перечень победителей конкурса бизнес-идей "Поддержка микропредпринимательства ветеранов войны и их семей: от идеи до реализации в Винницкой области": 

  • "Спортивный кружок по греко-римской борьбе "Олимп" (Виктория Коваль, г. Могилев-Подольский);
  • "Семейная теплица, выращивание овощей и зелени в теплице на продажу" (Василий Бобрик, г. Ладыжин);
  • "Кофейня-маф "The History of the Brave/ История отважных" (Андрей Мельник, г. Винница);
  • "Создание линии для изготовления пиццы и шаурмы в действующем магазине-кафе" (Владимир Бессараб, пгт Тростянец);
  • "Тепличные цветы" (Нелли Бессемянная, с. Краснополка);
  • "Вышиваю мечту" (Юлия Озимовская, г. Могилев-Подольский);
  • "Грузовые перевозки прицепом-зерновозом" (Денис Бровко, с. Мазуровка);
  • "Расширение деятельности СТО AVTODOC" (Александр Винницкий, пгт Вапнярка);
  • "Кофейня" (Вячеслав Полюга, г. Ладыжин).

Проект реализуется ОО "Социальный центр Винницкой области" совместно с Украинским ветеранским фондом Минветеранов при поддержке Фонда "МХП-Громаді" в рамках комплексной программы реинтеграции военных и ветеранов "МХП Поруч".

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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