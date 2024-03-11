Ветераны Винницкой области получат 1 млн грн на собственное дело
Киев • УНН
Десять ветеранских бизнес-инициатив в Винницкой области, среди которых ветеринарная аптека, борцовский клуб, теплица и кафе, получат до 100 000 гривен грантового финансирования на общую сумму 1 миллион гривен в рамках конкурса "Поддержка микропредпринимательства ветеранов войны и членов их семей", организованного Благотворительным фондом "МХП-Громаді".
Ветеринарная аптека, спортивный кружок по греко-римской борьбе, семейная теплица - эти и другие бизнесы откроют или масштабируют в громадах ветераны и ветеранки, а также их семьи в рамках конкурса бизнес-идей "Поддержка микропредпринимательства ветеранов войны и их семей: от идеи до реализации в Винницкой области", передает УНН.
Независимые эксперты выбрали 10 проектов-победителей среди 60 поданных заявок. На реализацию каждой инициативы будет направлено до 100 тыс. грн грантовых средств. Общий бюджет конкурса составляет 1 млн грн.
"Мы надеемся, что собственное дело, на которое ветераны получат грантовое усиление от проекта, заставит людей не только быть более активными и способными, но и вернет к полноценной жизни в их селах и городках. А в ближайшем будущем поможет в формировании проактивного бизнес-комьюнити на местах", - говорит Марьяна Нарожная, координатор проекта.
БФ "МХП-Громаді" совместно со своим стратегическим партнером компанией МХП поддерживают развитие ветеранского бизнеса в громадах в рамках программы "МХП Поруч" - это индивидуальное сопровождение и комплексная поддержка военных, ветеранов, их семей и тех, кто ждет близких с войны.
"Сегодня очень важно сохранить наполнение местных бюджетов, благодаря которым громады могут развиваться. Проект дает Винницкой области новые источники поступления средств, а затем и создание новых рабочих мест. Это важно не только для громад, но и для самих владельцев бизнеса, потому что они развиваются как сознательные предприниматели, которые болеют за страну, а потому работают прозрачно", - рассказывает Татьяна Волочай, директор Благотворительного фонда "МХП-Громаді":
В течение всего срока реализации проекта победители смогут получить менторскую поддержку экспертов по старту, ведению или развитию собственного бизнеса.
Перечень победителей конкурса бизнес-идей "Поддержка микропредпринимательства ветеранов войны и их семей: от идеи до реализации в Винницкой области":
- "Спортивный кружок по греко-римской борьбе "Олимп" (Виктория Коваль, г. Могилев-Подольский);
- "Семейная теплица, выращивание овощей и зелени в теплице на продажу" (Василий Бобрик, г. Ладыжин);
- "Кофейня-маф "The History of the Brave/ История отважных" (Андрей Мельник, г. Винница);
- "Создание линии для изготовления пиццы и шаурмы в действующем магазине-кафе" (Владимир Бессараб, пгт Тростянец);
- "Тепличные цветы" (Нелли Бессемянная, с. Краснополка);
- "Вышиваю мечту" (Юлия Озимовская, г. Могилев-Подольский);
- "Грузовые перевозки прицепом-зерновозом" (Денис Бровко, с. Мазуровка);
- "Расширение деятельности СТО AVTODOC" (Александр Винницкий, пгт Вапнярка);
- "Кофейня" (Вячеслав Полюга, г. Ладыжин).
Проект реализуется ОО "Социальный центр Винницкой области" совместно с Украинским ветеранским фондом Минветеранов при поддержке Фонда "МХП-Громаді" в рамках комплексной программы реинтеграции военных и ветеранов "МХП Поруч".
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