Силы беспилотных систем за год поразили более 356 тысяч российских целей - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что за год Силы беспилотных систем поразили более 356 тысяч российских целей, передает УНН.

Силы беспилотных систем – одно из величайших достижений Украины – то, что доказывает украинское лидерство в технологиях и в сохранении жизней благодаря технологиям. Количество пораженных российских целей благодаря нашим СБС ВСУ – уже сотни тысяч в год, и только за прошлый год с сегодняшнего дня – с июня по июнь – это более 356 тысяч пораженных российских целей - сообщил Зеленский.

Силы беспилотных систем за год поразили российские цели на сумму почти 40 миллиардов долларов - Зеленский

Глава государства отметил государственными наградами воинов Сил беспилотных систем ВСУ, передал орден "Золотая Звезда" семье погибшего Героя, удостоенного этого звания посмертно, и вручил подразделениям боевые знамена.

Горжусь каждым и каждой, кто служит в СБС, от солдат и сержантов до Мадяра и всех командиров. И обязательно помним каждого украинского воина, который свою жизнь отдал, чтобы Украина могла жить и быть независимой и сильной - резюмировал Президент.

Зеленский показал кадры работы Сил беспилотных систем в день их праздника