Силы беспилотных систем за год поразили более 356 тысяч российских целей - Зеленский
Киев • УНН
За год Силы беспилотных систем ВСУ поразили более 356 тысяч российских целей. Президент наградил воинов и вручил подразделениям боевые знамена.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что за год Силы беспилотных систем поразили более 356 тысяч российских целей, передает УНН.
Силы беспилотных систем – одно из величайших достижений Украины – то, что доказывает украинское лидерство в технологиях и в сохранении жизней благодаря технологиям. Количество пораженных российских целей благодаря нашим СБС ВСУ – уже сотни тысяч в год, и только за прошлый год с сегодняшнего дня – с июня по июнь – это более 356 тысяч пораженных российских целей
Силы беспилотных систем за год поразили российские цели на сумму почти 40 миллиардов долларов - Зеленский10.06.26, 20:39 • 2830 просмотров
Глава государства отметил государственными наградами воинов Сил беспилотных систем ВСУ, передал орден "Золотая Звезда" семье погибшего Героя, удостоенного этого звания посмертно, и вручил подразделениям боевые знамена.
Горжусь каждым и каждой, кто служит в СБС, от солдат и сержантов до Мадяра и всех командиров. И обязательно помним каждого украинского воина, который свою жизнь отдал, чтобы Украина могла жить и быть независимой и сильной
Зеленский показал кадры работы Сил беспилотных систем в день их праздника11.06.26, 10:26 • 3342 просмотра