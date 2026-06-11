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Financial Times

Зеленский показал кадры работы Сил беспилотных систем в день их праздника

Киев • УНН

 • 1524 просмотра

Украина впервые отмечает День Сил беспилотных систем 11 июня. Зеленский заявил, что из-за дронов россия теряет более 30 тысяч военных ежемесячно.

Зеленский показал кадры работы Сил беспилотных систем в день их праздника

Президент Украины Владимир Зеленский поделился кадрами работы Сил беспилотных систем ВСУ, день которых впервые отмечают 11 июня этого года, пишет УНН.

Детали

"Сегодня мы впервые отмечаем День Сил беспилотных систем, и отныне 11 июня ежегодно будет днем нашей благодарности воинам СБС. Без дронов невозможно уже представить современную войну, и украинские беспилотные системы успешно работают на разных уровнях: от выполнения задач на фронте до поражения важных объектов врага за сотни километров вглубь его территории", - отметил Зеленский в соцсетях.

Президент подчеркнул: "Все это фиксируется, и именно благодаря точности и мастерству наших операторов потери россии уже давно перешли за 30 тысяч убитых и раненых в месяц".

"Благодарю каждого и каждую, кто служит в Силах беспилотных систем, кто развивает украинские технологии и работает ради нашего преимущества на поле боя. Благодарю всех, кто делает так, чтобы возможности россии становились меньше и чтобы нашей безопасности было больше", - указал Зеленский.

В Украине ввели День Сил беспилотных систем, его будут отмечать 11 июня10.06.26, 18:56 • 17086 просмотров

Юлия Шрамко

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