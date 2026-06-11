Зеленский показал кадры работы Сил беспилотных систем в день их праздника

Президент Украины Владимир Зеленский поделился кадрами работы Сил беспилотных систем ВСУ, день которых впервые отмечают 11 июня этого года, пишет УНН.

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"Сегодня мы впервые отмечаем День Сил беспилотных систем, и отныне 11 июня ежегодно будет днем нашей благодарности воинам СБС. Без дронов невозможно уже представить современную войну, и украинские беспилотные системы успешно работают на разных уровнях: от выполнения задач на фронте до поражения важных объектов врага за сотни километров вглубь его территории", - отметил Зеленский в соцсетях.

Президент подчеркнул: "Все это фиксируется, и именно благодаря точности и мастерству наших операторов потери россии уже давно перешли за 30 тысяч убитых и раненых в месяц".

"Благодарю каждого и каждую, кто служит в Силах беспилотных систем, кто развивает украинские технологии и работает ради нашего преимущества на поле боя. Благодарю всех, кто делает так, чтобы возможности россии становились меньше и чтобы нашей безопасности было больше", - указал Зеленский.

В Украине ввели День Сил беспилотных систем, его будут отмечать 11 июня