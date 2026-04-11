Зеленский анонсировал активную работу с партнерами на ближайшие недели

Работаем с партнерами, чтобы дальше двигаться в переговорах и в гарантировании безопасности. Украина на связи с американской стороной – на постоянной связи на разных уровнях. Мы готовим очень активную работу на ближайшие недели и с нашими европейскими партнерами - сказал Зеленский.

Договоренности по оборонному экспорту

"В понедельник будет подробный доклад Рустема Умерова по всем договоренностям на Ближнем Востоке, в Заливе, в других странах рядом с этим регионом – по нашему экспорту возможностей безопасности. Фактически все партнеры одинаково воспринимают это успехом Украины и говорят об этом – что Украина реально добавляет безопасности. Есть интерес в Азии по этому поводу, и уже есть первые договоренности в работе. Это точно усиливает и Украину также. Сейчас Рустем Умеров уже в Украине – согласовывает драфты соглашений", - отметил Зеленский.

Пасхальное перемирие

"Подробно говорили вчера и сегодня с Главнокомандующим, секретарем СНБО, также со Службой безопасности Украины о режиме тишины сейчас, на Пасху. Украина предлагала это уже неоднократно, и хорошо, чтобы действительно получилось. Пасха должна быть временем безопасности и мира. И было бы правильно, чтобы прекращение огня продолжалось и дальше. Мы дали это наше предложение россии, и, если россия снова выберет войну вместо мира, это еще раз продемонстрирует миру, и, в частности, Соединенным Штатам, кто и чего на самом деле хочет", - указал Президент.

"Украина будет действовать зеркально. Задачи определены для нашей армии. Если российских ударов не будет, то не будет и наших ответов. Мы помним, как было в подобных ситуациях раньше, и четко знаем, с кем имеем дело. Если не будет российских ракет и дронов, будем тоже соблюдать тишину в небе. Для фронта задача аналогичная. Но право на ответ у каждого украинского подразделения есть. Наш приоритет – это реальная безопасность. О возможности продолжить прекращение огня сигнал россиянам доведен", - отметил Зеленский.

Свет на Пасху

"И еще сегодня был доклад Премьер-министра Украины Юлии Свириденко, и энергетика – это первый приоритет во внутренней работе сейчас. Очень важно, что энергосистема работает очень неплохо: нам удалось добавить генерации. Спасибо всем, кто работает, чтобы эта Пасха была со светом. Слава Украине!" - указал Президент.

