Украина будет соблюдать режим тишины и действовать исключительно зеркально - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина будет соблюдать режим тишины и действовать исключительно зеркально. Также были определены параметры реагирования на возможные нарушения условий прекращения огня российской армией. Об этом Зеленский написал в Telegram, передает УНН.

Сегодня определили параметры нашего реагирования на возможные нарушения условий прекращения огня российской армией. Мы все понимаем, с кем имеем дело. Украина будет соблюдать режим тишины и действовать исключительно зеркально. Отсутствие российских ударов в небе, на земле и на море будет означать отсутствие наших ответов - заявил Зеленский.

Он добавил, что украинская армия готова к любому развитию событий на фронте.

Украина неоднократно предлагала россии различные форматы прекращения огня, и мы считаем, что Пасха должна быть временем тишины и безопасности. Прекращение огня на Пасху могло бы стать и началом реального движения к миру - с нашей стороны соответствующее предложение есть. Обсудили с Главнокомандующим Вооруженных Сил Украины порядок действий украинских подразделений в условиях прекращения огня. Также информация о зеркальном характере наших действий и возможном продлении прекращения огня и после Пасхи была доведена до российской стороны - говорится в сообщении.

российский диктатор владимир путин объявил пасхальное перемирие с Украиной, которое продлится с 11 апреля до конца 12 апреля.