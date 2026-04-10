Зеленский о договоренностях со странами Залива: где-то речь идет о перехватчиках, где-то – о финансах, нефти и дизеле

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с рядом стран Персидского залива есть договоренности, по которым Украина за поддержку и экспертизу получает различные вещи - где-то речь идет о перехватчиках, где-то - о финансах, нефти и дизеле, пишет УНН.

Детали

"У нас есть договоренность о десятилетних соглашениях с тремя странами. Украинские компании будут работать с военными этих стран для защиты того или иного объекта. Моя задача – договариваться об объеме, об услугах, о видах вооружения. Сейчас продолжаются такие переговоры по безопасности с Оманом, также говорим с Кувейтом и Бахрейном – это плюс к тем странам, с которыми мы уже договорились и все это видели", - написал Зеленский в соцсетях часть из общения с медиа.

За нашу поддержку и экспертизу мы получим разные вещи. Где-то речь идет о перехватчиках для защиты нашей энергетики, где-то есть финансовые договоренности. Все это усилит нашу энергетическую стабильность – имеем договоренности на год. Также нефть и дизель для Украины. Где-то получаем нефть, которая придет на соответствующие заводы в Европе для переработки. А где-то мы говорим о готовом продукте – о дизеле. То есть фактически мы помогаем усилить их безопасность в обмен на вклад в устойчивость нашей страны, и это значительно больше, чем просто получить деньги - подчеркнул Зеленский.

Украина обеспечена топливом и имеет резервы на год даже в случае глобального кризиса - Зеленский