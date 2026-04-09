Украина обеспечена топливом и имеет резервы на год даже в случае глобального кризиса - Зеленский

Киев • УНН

 • 662 просмотра

Президент Украины заявил о договоренностях с партнерами по резервным поставкам топлива. Приоритетом в распределении ресурсов остается обеспечение потребностей ВСУ.

Украина не останется без топлива даже в случае глобального дефицита, поскольку уже сформированы резервные договоренности с партнерами. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время Конгресса местных и региональных властей, передает УНН.

Детали

По его словам, сейчас в мире нет полноценных альтернатив объемам поставок, которые могут быть нарушены из-за геополитических факторов. В то же время Украина уже договорилась о резервных поставках топлива как минимум на год вперед.

Альтернатив таким объемам поставок в мире фактически нет, но мы договорились с партнерами о резервах как минимум на год даже в случае глобального дефицита

- отметил Зеленский.

Президент подчеркнул, что важным фактором стабилизации энергетического рынка остается прекращение боевых действий и разблокирование Ормузского пролива, который играет ключевую роль в глобальных поставках энергоносителей.

Стабильность рынка в значительной степени зависит от ситуации с безопасностью, в частности от разблокирования Ормузского пролива

- пояснил он.

Отдельно Зеленский подчеркнул, что Украина уже проходила сложные периоды без дефицита топлива, в частности дизеля, и смогла удержать ситуацию под контролем.

Мы уже проходили критические периоды без дефицита дизеля и справились с этим

- отметил он.

По его словам, в случае усложнения ситуации ресурсы будут распределяться по определенным приоритетам, прежде всего для обеспечения потребностей Вооруженных сил Украины.

