Украина обеспечена топливом и имеет резервы на год даже в случае глобального кризиса - Зеленский
Киев • УНН
Президент Украины заявил о договоренностях с партнерами по резервным поставкам топлива. Приоритетом в распределении ресурсов остается обеспечение потребностей ВСУ.
Украина не останется без топлива даже в случае глобального дефицита, поскольку уже сформированы резервные договоренности с партнерами. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время Конгресса местных и региональных властей, передает УНН.
Детали
По его словам, сейчас в мире нет полноценных альтернатив объемам поставок, которые могут быть нарушены из-за геополитических факторов. В то же время Украина уже договорилась о резервных поставках топлива как минимум на год вперед.
Президент подчеркнул, что важным фактором стабилизации энергетического рынка остается прекращение боевых действий и разблокирование Ормузского пролива, который играет ключевую роль в глобальных поставках энергоносителей.
Отдельно Зеленский подчеркнул, что Украина уже проходила сложные периоды без дефицита топлива, в частности дизеля, и смогла удержать ситуацию под контролем.
По его словам, в случае усложнения ситуации ресурсы будут распределяться по определенным приоритетам, прежде всего для обеспечения потребностей Вооруженных сил Украины.
