Украина обеспечена топливом и имеет резервы на год даже в случае глобального кризиса - Зеленский

Украина не останется без топлива даже в случае глобального дефицита, поскольку уже сформированы резервные договоренности с партнерами. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время Конгресса местных и региональных властей, передает УНН.

По его словам, сейчас в мире нет полноценных альтернатив объемам поставок, которые могут быть нарушены из-за геополитических факторов. В то же время Украина уже договорилась о резервных поставках топлива как минимум на год вперед.

Альтернатив таким объемам поставок в мире фактически нет, но мы договорились с партнерами о резервах как минимум на год даже в случае глобального дефицита