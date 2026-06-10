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Россия потеряла один из спутников системы «Рассвет», которую называют аналогом Starlink

Киев • УНН

 • 622 просмотра

Бюро 1440 потеряло один из 16 серийных спутников системы «Рассвет». Проект стоимостью в сотни миллиардов рублей является российским аналогом сети Starlink.

Россия потеряла один из спутников системы «Рассвет», которую называют аналогом Starlink

российская аэрокосмическая компания "Бюро 1440" потеряла один из 16 серийных спутников системы связи "Рассвет", запущенных на орбиту в марте 2026 года. Информацию об этом подтвердили в самой компании. Об этом сообщает Meduza со ссылкой на росСМИ, пишет УНН.

Детали

По данным издания, исчезновение аппарата было зафиксировано с помощью ресурсов мониторинга космических объектов. В "Бюро 1440" заявили, что в настоящее время на низкой околоземной орбите находятся шесть экспериментальных спутников "Рассвет-1" и "Рассвет-2", а также 15 аппаратов первой серийной партии.

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Компания объявила о запуске первых 16 серийных спутников 24 марта. Тогда в "Бюро 1440" назвали этот этап переходом от испытаний к созданию полноценного сервиса спутниковой связи.

Проект "Рассвет" позиционируется как российский аналог системы Starlink. До конца 2030 года компания планирует сформировать орбитальную группировку из 292 спутников, а всего запустить 383 аппарата. На реализацию проекта предусмотрено 102 млрд рублей из федерального бюджета и еще 329 млрд рублей собственных средств компании.

Россия вывела на орбиту первые спутники аналога Starlink31.05.26, 17:36 • 10691 просмотр

Степан Гафтко

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