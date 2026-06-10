Россия потеряла один из спутников системы «Рассвет», которую называют аналогом Starlink
Киев • УНН
Бюро 1440 потеряло один из 16 серийных спутников системы «Рассвет». Проект стоимостью в сотни миллиардов рублей является российским аналогом сети Starlink.
российская аэрокосмическая компания "Бюро 1440" потеряла один из 16 серийных спутников системы связи "Рассвет", запущенных на орбиту в марте 2026 года. Информацию об этом подтвердили в самой компании. Об этом сообщает Meduza со ссылкой на росСМИ, пишет УНН.
Детали
По данным издания, исчезновение аппарата было зафиксировано с помощью ресурсов мониторинга космических объектов. В "Бюро 1440" заявили, что в настоящее время на низкой околоземной орбите находятся шесть экспериментальных спутников "Рассвет-1" и "Рассвет-2", а также 15 аппаратов первой серийной партии.
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Компания объявила о запуске первых 16 серийных спутников 24 марта. Тогда в "Бюро 1440" назвали этот этап переходом от испытаний к созданию полноценного сервиса спутниковой связи.
Проект "Рассвет" позиционируется как российский аналог системы Starlink. До конца 2030 года компания планирует сформировать орбитальную группировку из 292 спутников, а всего запустить 383 аппарата. На реализацию проекта предусмотрено 102 млрд рублей из федерального бюджета и еще 329 млрд рублей собственных средств компании.
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