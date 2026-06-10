Конгресс США впервые поддержал ограничение военных полномочий Трампа в отношении войны с Ираном

Палата представителей и Сенат США поддержали резолюции о военных полномочиях, которые могут ограничить возможности президента Дональда Трампа продолжать военные действия против Ирана без одобрения Конгресса. Это стало первым случаем с начала войны 28 февраля, когда контролируемый республиканцами Конгресс пошел на такой шаг. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Резолюции поддержала часть республиканцев, которые присоединились к демократам на фоне растущей обеспокоенности из-за конфликта, длящегося уже более трех месяцев. Закон о военных полномочиях, принятый в 1973 году после войны во Вьетнаме, требует от президента информировать Конгресс о начале боевых действий и предусматривает их прекращение через 60 дней без отдельного разрешения законодателей.

Что означают резолюции

Несмотря на поддержку, обе инициативы сталкиваются с серьезными препятствиями. Резолюция Сената прошла лишь процедурное голосование, а для вступления в силу ее должны одобрить обе палаты Конгресса. Кроме того, законодателям придется преодолевать возможное вето Трампа, для чего необходима поддержка двух третей голосов в Палате представителей и Сенате.

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Сторонники документов утверждают, что Конгресс должен вернуть себе конституционное право решать вопросы войны и мира.

Резолюция о военных полномочиях, принятая Палатой представителей, посылает президенту четкий сигнал о том, что законодатели считают, что эта война длится слишком долго и нарушает резолюцию о военных полномочиях, а также Конституцию – заявила эксперт Центра правосудия Бреннана Кэтрин Йон Эбрайт.

В то же время противники резолюций называют их политическим жестом, который может ослабить позиции США на международной арене. Сам Трамп резко раскритиковал голосование и заявил, что республиканцы, поддержавшие инициативу вместе с демократами, должны стыдиться своего решения.

Согласно последнему опросу Reuters, только 36% американцев одобряют удары США по Ирану, а 25% считают, что потенциальные выгоды от конфликта перевешивают его издержки. Это может стать важным фактором накануне выборов в Конгресс, которые состоятся в ноябре.

Палата представителей США требует прекратить войну с Ираном и наносит политический удар по Трампу