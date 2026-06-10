В оккупированном Крыму россияне отменили ночное движение пассажирских поездов
Киев • УНН
С 10 июня поезда в Крыму будут курсировать только с 05:00 до 23:00. Пассажиров ночных рейсов будут высаживать в Керчи и перевозить автобусами.
Оккупационные власти Крыма прекратили движение пассажирских поездов в ночное время. Новые ограничения вступили в силу с 10 июня. Об этом сообщил назначенный москвой глава оккупированного полуострова сергей аксенов, передает BBC, пишет УНН.
Детали
По его словам, восемь пар поездов на десяти маршрутах теперь будут курсировать только в светлое время суток – с 05:00 до 23:00. Еще шесть пар поездов, которые по расписанию должны были прибывать в Крым ночью, будут завершать маршрут на станции Керчь-Южная.
В Мелитополе, Токмаке и Геническе исчезли свет и связь, на оккупированных территориях раздаются взрывы – АТЕШ10.06.26, 00:17 • 2250 просмотров
Пассажиров, прибывающих в Керчь, далее будут перевозить автобусами. Аналогичную схему планируют использовать для поездок из Симферополя, Джанкоя и Владиславовки в Керчь. В то же время движение пригородных поездов останется без изменений.
Объяснений нет
Оккупационная администрация официально не объяснила причин введения новых ограничений. Однако решение было принято после сообщений об ударе украинского беспилотника по пассажирскому поезду №68 сообщением москва – Симферополь.
После атаки движение пассажирских поездов на территории оккупированного Крыма временно приостанавливали. Новые меры фактически ограничивают железнодорожное сообщение с полуостровом в ночное время.
Оккупанты запретили военный грузовой трафик на трассе в Крым - "Мадьяр"09.06.26, 15:38 • 2242 просмотра