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Оккупанты запретили военный грузовой трафик на трассе в Крым - "Мадьяр"

Киев • УНН

 • 460 просмотра

Командование рф запретило движение военных грузовиков по трассе Мариуполь-Симферополь из-за поражений. За две недели грузовой трафик там сократился на 71%.

Оккупанты запретили военный грузовой трафик на трассе в Крым - "Мадьяр"

Командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт "Мадяр" Бровди сообщил о запрете российским военным командованием военных грузовых перевозок по автомобильному сухопутному коридору в Крым через оккупированные территории после огневых поражений, в результате которых грузовой трафик по маршруту сократился на 71%, пишет УНН.

Отныне — марши смерти логистики на Крым оккупанту разрешены исключительно окольными путями. Официальная роспись в собственной беспомощности — прогиб засчитан. С 7 июня приказом командующего ГВ "Восток" запрещен военный грузовой трафик по трассе "Е58-Пустота" (хробачье название Р-280 "Новороссия"), отрезок на ВОТ Мариуполь-Бердянск-Мелитополь-Симферополь, который в течение двух недель уже сократился на 71%

— написал командующий СБС "Мадяр" в соцсетях.

По его словам, этому предшествовало то, что "свободолюбивая Украинская Птица СОУ (Птицы СБС, АК ВСУ, НГУ, ССО, СБУ, других составляющих) концентрированно появилась в упомянутой оперативной глубине. Наносит определенное количество огневых поражений, в результате которых грузовой трафик по вышеуказанному маршруту сократился на 71% в течение 14 последних суток, а отныне вообще запрещен червивым командованием".

В цифрах, по его данным, ситуация следующая: "11000 ТС/сутки — общий трафик участка интереса по трассе "Новороссия", в т.ч. грузовой — 3800 ТС/сутки. По состоянию на начало июня составлял 6500 ТС/сутки, в т.ч. грузовой — 1100 ТС/сутки. 1100:3800 = минус 71%".

"О тотальном огневом контроле трассы речь не идет, — подчеркнул при этом Бровди. — Обвал трафика — не блокада. Но текущая диета первого сухопутного коридора как артерии жизни для оккупационной группировки является чувствительной и действенной. А дальше будет дальше".

Добавим

В ночь на 9 июня подвергся повторным поражениям Чонгарский мост, соединяющий Крым с Херсонской областью.

Впервые это произошло в ночь на 7 июня — украинские дроны FP-2 и Бегемот атаковали Чонгарский мост, соединяющий Херсонскую область с Крымом. Удар провели подразделения центра мультидоменных операций Фаланга 1-го отдельного штурмового полка и 475-го отдельного штурмового полка Code 9.2. После атаки движение по мосту было перекрыто. Вероятно, второй удар был нанесен теми же средствами. 

Через мост проходит трасса Р-280, построенная оккупационными властями, которая соединяет Ростов-на-Дону с Крымом через оккупированные территории Донетчины. Этот маршрут является одним из ключевых логистических путей для обеспечения российских войск на полуострове.

Украинские защитники активно уничтожают логистическую инфраструктуру врага, как наземную, так и морскую, а также наносят сокрушительные удары вглубь рф, в частности, по объектам нефтеперерабатывающей промышленности.

В ночь на 8 июня была поражена нефтеперекачивающая станция "Грушевая". Как сообщили в Силах специальных операций, эта производственная площадка перевалочного комплекса "Шесхарис" входит в крупнейший российский морской порт Новороссийск Краснодарского края рф. По данным OSINT-аналитиков, поражение было реализовано дронами производства Fire Point.

Подразделения Middle-strike Сил специальных операций в ночь на 7 июня нанесли удары по двум объектам топливной инфраструктуры во временно оккупированном Крыму.

Под удар попала нефтебаза "Семиколодезянская" в поселке Еди-Кую (Ленино), расположенная примерно в 200 км от линии боевого соприкосновения. Объект используется российскими войсками как логистический узел для хранения и транспортировки мазута, дизельного топлива и других нефтепродуктов. 

В ночь на 8 августа Силы специальных операций в серии дроновых ударов поразили узел двух российских магистральных нефтепроводов в волгоградской области рф, радиолокационную станцию в Краснодарском крае рф и нефтебазу в оккупированном Крыму. 

Юлия Шрамко

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