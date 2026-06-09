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Какие направления для отдыха в Украине в этом году выбирают туристы и сколько это стоит

Киев • УНН

 • 6456 просмотра

Самыми популярными направлениями остаются Одесса, Карпаты и Закарпатье. Неделя отдыха для одного человека в среднем стоит 14 тысяч гривен.

Какие направления для отдыха в Украине в этом году выбирают туристы и сколько это стоит

Несмотря на войну, риски безопасности и сложности с логистикой, украинцы продолжают активно планировать летние путешествия. Подробнее о том, какие маршруты лучше выбрать для отпуска, и сколько в среднем будет стоить недельный отдых, специально для УНН рассказала организатор путешествий по Украине Юлия Веселовская.

С началом летнего сезона среди украинцев традиционно растет спрос на отдых у воды. Несмотря на войну и регулярные угрозы обстрелов, многие люди стремятся хотя бы на несколько дней сменить атмосферу и восстановить силы. По словам турагента Веселовской, одним из главных магнитов для туристов остается морское побережье.

Сейчас у нас нет такой точной официальной статистики. Но могу сказать, что прежде всего, поскольку лето началось, все очень хотят куда-то поехать на море, увидеть это море, подышать. И здесь, несмотря даже на ситуацию с безопасностью, у нас лидирует единственный доступный город на море – это Одесса. Спрос на Одессу, несмотря даже на обстрелы, присутствует, потому что люди хотят приехать, посмотреть, почувствовать вайб морского отдыха 

– рассказала организатор путешествий по Украине.

Также одним из самых популярных направлений остается запад Украины. По словам эксперта, здесь именно фактор безопасности существенно влияет на туристические предпочтения украинцев. Из-за этого значительная часть отдыхающих выбирает Карпаты и Закарпатье.

Если говорить о самом отдыхе, то сейчас все сместилось по одному большому параметру – это безопасность. Самым популярным остается Буковель и туристический кластер вокруг него. Он лидирует у нас по бронированиям и по заполняемости. Несмотря на то, что когда-то Буковель планировался как зимний курорт, сейчас это уже и летний отдых благодаря бассейнам, аквапарку и большому количеству развлечений 

– объясняет Веселовская.

Кроме того, по словам Веселовской, для многих туристов Буковель стал своеобразным символом престижного отдыха. Однако из-за высоких цен многие путешественники ищут альтернативные варианты размещения в соседних населенных пунктах.

Даже летом есть большой спрос на Буковель. Но могу сказать, что стоимость отдыха там выше. Поэтому если люди хотят сэкономить, то стоит выбирать другие локации для проживания. Многие так и делают – приезжают в Буковель на экскурсию, катаются на подъемниках, посещают аквапарк, а ночуют уже в других городках Карпат 

– подчеркивает эксперт.

Отдельное внимание туристы уделяют Закарпатью. Популярностью пользуются Берегово, Косонь, Свалява, Поляна, Хустский район, Велятино и Шаян. По словам турагента, регион привлекает не только относительной безопасностью, но и большим количеством водоемов, термальных комплексов и современных отелей.

Закарпатье – это очень уникальный регион. Там много воды, горы, вкусная кухня и разная инфраструктура. Можно найти варианты на любой бюджет. Поэтому тем, кто хочет совместить отдых у воды и в горах, я бы советовала именно Закарпатье 

– отметила организатор путешествий по Украине.

Впрочем, за последние годы украинский туристический рынок ощутимо изменился. Если раньше многие выбирали морские курорты за рубежом, то теперь спрос сместился на внутренние направления, и благодаря этому активно развивается инфраструктура в регионах.

Если посмотреть на Карпаты пять лет назад и сейчас, то раньше вы не видели такого количества домиков с бассейнами. Теперь практически каждая уважающая себя усадьба или вилла старается предложить бассейн или доступ к водоему, потому что если бассейна нет, то это уже влияет на количество бронирований 

– говорит Веселовская.

Однако популярностью пользуются, конечно, не только Карпаты и Закарпатье. По словам эксперта, украинцы все чаще открывают для себя другие регионы страны. Среди них и Волынь с Шацкими озерами, и Хмельницкая область с Бакотой, и Житомирская, Черкасская и Черниговская области.

Шацкие озера очень популярны из-за того, что там есть вода и относительно развитая инфраструктура. Летом на выходные там часто занято практически все – от самых дорогих до самых дешевых вариантов проживания 

– подчеркивает эксперт.

Отдельно Веселовская отмечает Бакоту, которая за последние годы стала одним из самых известных туристических магнитов страны.

Хмельницкая область сейчас очень известна благодаря Бакоте. Это необычайно красивое место возле Днестровского водохранилища. Там активно развивается туристическая инфраструктура, появляются новые домики для отдыха, проводятся экскурсии и водные прогулки. Но из-за популярности там уже довольно много людей 

– подчеркивает организатор путешествий по Украине.

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Что касается цен на отдых в 2026 году, то, по словам эксперта, они значительно выросли по сравнению с прошлым годом. Причиной стали подорожание топлива, транспорта, коммунальных услуг и других расходов бизнеса.

Наблюдается подорожание на 15-30%. Если говорить в среднем, то комфортный отдых на семь дней для одного человека – это где-то в районе 14 тысяч гривен. С проживанием, питанием и определенными развлечениями в эту сумму можно уложиться

 – объясняет Веселовская.

При этом туристы могут найти как бюджетные, так и премиальные варианты отдыха. Все зависит от региона и уровня комфорта.

На семью на неделю я бы закладывала от 20 тысяч гривен. Но это очень условная цифра. Можно отдохнуть дешевле, если выбирать усадьбы сельского туризма, а можно оставить значительно больше средств в дорогих курортных комплексах 

– отметила эксперт.

Еще одним вызовом туристического сезона стала транспортная доступность популярных направлений, так как из-за высокого спроса украинцы часто сталкиваются с дефицитом билетов на поезда.

Сейчас очень важен вопрос логистики. Мы видим, что спрос на железнодорожные перевозки огромный. На одно место в вагоне могут претендовать от восьми до двенадцати человек. Поэтому иногда люди находят хороший вариант отдыха, но физически не могут туда доехать из-за отсутствия билетов 

– пояснила организатор путешествий по Украине.

Именно поэтому специалист советует планировать поездки заранее. Это касается как приобретения билетов, так и бронирования жилья.

Если люди хотят сэкономить, то в первую очередь нужно пользоваться ранним бронированием. По моим наблюдениям, можно сэкономить от 10 до 30 процентов, если бронировать за 45-75 дней до заезда 

– говорит эксперт.

Впрочем, как объясняет Веселовская, украинский туризм продолжает развиваться даже в условиях войны. Появляются новые отели, глэмпинги, экопарки и туристические маршруты. Поэтому, убеждена эксперт, украинцам стоит присматриваться не только к самым известным курортам, но и к менее популярным локациям в разных регионах страны.

Украина сейчас очень интересна для внутренних путешествий. У нас развивается гастротуризм, этнотуризм, культурные маршруты. Практически в каждой области есть что-то интересное для туриста. Нужно просто искать новые места и не бояться открывать для себя Украину – подытожила Веселовская.

Алла Киосак

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