Масштабные обыски проходят из-за многомиллионной схемы незаконной добычи янтаря
Киев • УНН
Правоохранители проводят 40 обысков по делу о незаконной добыче янтаря. Ущерб экологии и бюджету превышает сотни миллионов гривен.
В Украине правоохранители проводят масштабную операцию по разоблачению незаконной добычи янтаря. Об этом 9 июня в эксклюзивном комментарии УНН сообщила начальник Департамента коммуникации Национальной полиции Украины Юлия Гирдвилис.
Так, сейчас проводятся процессуальные мероприятия (обыски — ред.). Все детали мы обнародуем после завершения следственных действий
Обыски в рамках уголовного производства по масштабной незаконной добыче янтаря УНН подтвердили и в Офисе Генерального прокурора Украины (ОГП).
Пока продолжается расследование и сегодня проводятся обыски в рамках уголовного производства. Больше информации пока нет
Контекст
Информация об обысках в рамках расследования деятельности организованных групп, причастных к нелегальной добыче янтаря 9 июня, появилась в соцсетях.
По этой информации, в разных областях правоохранители проводят 40 обысков. Они проверяют места добычи, технику, документацию и возможные каналы сбыта незаконно добытого янтаря.
По предварительным данным, подозреваемые незаконно добывали янтарь с грубым нарушением природоохранного законодательства - во время проведения работ полностью уничтожали плодородный слой почвы, что нанесло серьезный ущерб экосистеме.
В настоящее время правоохранители устанавливают всех лиц, причастных к функционированию незаконной схемы.
По предварительным оценкам, ущерб, нанесенный окружающей среде, превышает 350 млн грн.
Кроме того, следствие выявило десятки миллионов гривен неуплаченной рентной платы, что повлекло за собой потери для государственного бюджета.
Напомним
В марте 2026 года стало известно, что в Ровенской области разоблачили "теневого куратора" незаконной добычи янтаря на более чем 350 млн грн. Предприниматель финансировал незаконную добычу более 5 тонн янтаря под видом геологических работ.