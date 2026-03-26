На Рівненщині викрили "тіньового куратора" незаконного видобутку бурштину на понад 350 млн грн - Генпрокурор Кравченко
Київ • УНН
Підприємець фінансував незаконний видобуток понад 5 тонн бурштину під виглядом геологічних робіт. Збитки довкіллю перевищили 354 мільйони гривень.
На Рівненщині викрито "тіньового куратора" схеми незаконного видобутку бурштину на 354 млн грн. Про це повідомив Генеральний прокурор України Руслан Кравченко, передає УНН.
За процесуального керівництва Спеціалізованої екологічної прокуратури Офісу Генерального прокурора повідомлено про підозру підприємцю, який забезпечував фінансування та матеріально-технічну підтримку злочинної організації з видобутку бурштину
За словами Генпрокурора, злочинна організація під виглядом геологічного вивчення ділянок надр здійснювала незаконний видобуток. Видобутий бурштин у подальшому реалізовувався без обліку та сплати податків.
З червня 2022 року до травня 2024 року на Рівненщині незаконно видобуто понад 5 тонн бурштину. Шкода довкіллю перевищує 354 млн грн. Підприємець через підконтрольні компанії забезпечував злочинну організацію технікою для видобутку бурштину, зокрема екскаваторами, мотопомпами та іншим обладнанням
Протягом тривалого часу підприємець, за словами Генпрокурора, також виконував функції так званого "тіньового куратора" цієї сфери в регіоні. Використовував зв’язки у правоохоронних органах, щоб прикривати незаконний бізнес і уникати його викриття.
Підозрюваному інкримінується участь у злочинній організації, яка займалася незаконним видобуванням бурштину (ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 240-1, ч. 3 ст. 255 КК України). Крім нього учасниками цієї справи є також інші 8 осіб, яким інкримінують створення, керівництво й участь у злочинній організації, а також незаконне видобування бурштину
Обвинувальний акт стосовно останніх скеровано до суду. Слідство триває. Встановлюються й інші причетні особи, резюмував Генпрокурор.