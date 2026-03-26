ukenru
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+13°
2м/с
58%
743мм
Графіки відключень електроенергії
Публікації
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Марк Рютте
Валерій Залужний
Кирило Буданов
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Іран
Польща
Італія
Реклама
УНН Lite
Елтон Джон відсвяткував 79-річчя та отримав зворушливе привітання від чоловікаVideo15:55 • 780 перегляди
Топ-10 здорових сніданків, які вийдуть у кожногоPhoto11:31 • 33843 перегляди
Сергій Притула вперше розповів, де навчається його син і чи планує пов’язати життя з військовою сферою25 березня, 12:24 • 37389 перегляди
Концерт BTS у Сеулі зібрав 18,4 мільйона глядачів онлайн25 березня, 06:19 • 73610 перегляди
Новий роман Орландо Блума після розриву з Кеті Перрі - з ким зустрічається акторPhoto24 березня, 18:35 • 48926 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
MIM-104 Patriot
Опалення
Фільм

На Рівненщині викрили "тіньового куратора" незаконного видобутку бурштину на понад 350 млн грн - Генпрокурор Кравченко

Київ • УНН

 • 1478 перегляди

Підприємець фінансував незаконний видобуток понад 5 тонн бурштину під виглядом геологічних робіт. Збитки довкіллю перевищили 354 мільйони гривень.

На Рівненщині викрито "тіньового куратора" схеми незаконного видобутку бурштину на 354 млн грн. Про це повідомив Генеральний прокурор України Руслан Кравченко, передає УНН.

За процесуального керівництва Спеціалізованої екологічної прокуратури Офісу Генерального прокурора повідомлено про підозру підприємцю, який забезпечував фінансування та матеріально-технічну підтримку злочинної організації з видобутку бурштину 

- повідомив Кравченко.

За словами Генпрокурора, злочинна організація під виглядом геологічного вивчення ділянок надр здійснювала незаконний видобуток. Видобутий бурштин у подальшому реалізовувався без обліку та сплати податків. 

З червня 2022 року до травня 2024 року на Рівненщині незаконно видобуто понад 5 тонн бурштину. Шкода довкіллю перевищує 354 млн грн. Підприємець через підконтрольні компанії забезпечував злочинну організацію технікою для видобутку бурштину, зокрема екскаваторами, мотопомпами та іншим обладнанням 

- додав Кравченко.

Протягом тривалого часу підприємець, за словами Генпрокурора, також виконував функції так званого "тіньового куратора" цієї сфери в регіоні. Використовував зв’язки у правоохоронних органах, щоб прикривати незаконний бізнес і уникати його викриття.

Підозрюваному інкримінується участь у злочинній організації, яка займалася незаконним видобуванням бурштину (ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 240-1, ч. 3 ст. 255 КК України). Крім нього учасниками цієї справи є також інші 8 осіб, яким інкримінують створення, керівництво й участь у злочинній організації, а також незаконне видобування бурштину 

- зазначив Кравченко.

Обвинувальний акт стосовно останніх скеровано до суду. Слідство триває. Встановлюються й інші причетні особи, резюмував Генпрокурор.

Антоніна Туманова

СуспільствоКримінал
Техніка
Державний бюджет
Рівненська область
Андрій Костін
Україна